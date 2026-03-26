Resumen: El partido estuvo marcado por el regreso de Kylian Mbappé, quien tras desmentir los rumores de una supuesta negligencia médica en el Real Madrid, saltó al campo para liderar el ataque francés y abrir el marcador en el minuto 32.

Francia impone su jerarquía: Brasil cae en Boston ante el poderío de «Les Bleus»

Minuto30.com .- En un duelo de titanes disputado en el Gillette Stadium de Foxborough (Boston), la Selección de Francia se llevó la victoria ante Brasil en el marco de la doble fecha FIFA.

El encuentro, que sirvió como preparación para ambos de cara a sus respectivos torneos continentales, terminó con un marcador favorable para los dirigidos por Didier Deschamps, quienes demostraron por qué siguen siendo los rivales a vencer en el panorama global.

El partido estuvo marcado por el regreso de Kylian Mbappé, quien tras desmentir los rumores de una supuesta negligencia médica en el Real Madrid, saltó al campo para liderar el ataque francés y abrir el marcador en el minuto 32.

Ekitike lograba amplkiar el marcador en el minuto 65; 13 minutos después el brasileño Bremer conseguía el tanto del descuento.

Brasil, bajo el mando de Ancelotti, mostró destellos de buen fútbol pero sufrió ante la solidez defensiva y la efectividad en las transiciones rápidas del conjunto europeo.

Francia calienta motores para enfrentar a Colombia

Con este triunfo, Francia llega con el ánimo en lo más alto para su próximo compromiso: enfrentar a la Selección Colombia de Néstor Lorenzo el próximo domingo 29 de marzo.

Este resultado enciende las alarmas en el cuerpo técnico cafetero, que deberá diseñar un plan especial para frenar a una ofensiva francesa que lució impecable y con un Mbappé totalmente recuperado de su esguince de rodilla.