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    Francia impone su jerarquía: Brasil cae en Boston ante el poderío de «Les Bleus»

    Kylian Mbappé saltó al campo para liderar el ataque francés contr5a Brasil y abrir el marcador en el minuto 32.

    Publicado por: SoloDuque

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    Carlo Ancelotti en una imagen de archivo. Foto: CBF
    Francia impone su jerarquía: Brasil cae en Boston ante el poderío de «Les Bleus»

    Resumen: El partido estuvo marcado por el regreso de Kylian Mbappé, quien tras desmentir los rumores de una supuesta negligencia médica en el Real Madrid, saltó al campo para liderar el ataque francés y abrir el marcador en el minuto 32.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En un duelo de titanes disputado en el Gillette Stadium de Foxborough (Boston), la Selección de Francia se llevó la victoria ante Brasil en el marco de la doble fecha FIFA.

    El encuentro, que sirvió como preparación para ambos de cara a sus respectivos torneos continentales, terminó con un marcador favorable para los dirigidos por Didier Deschamps, quienes demostraron por qué siguen siendo los rivales a vencer en el panorama global.

    El partido estuvo marcado por el regreso de Kylian Mbappé, quien tras desmentir los rumores de una supuesta negligencia médica en el Real Madrid, saltó al campo para liderar el ataque francés y abrir el marcador en el minuto 32.

    Ekitike lograba amplkiar el marcador en el minuto 65; 13 minutos después el brasileño Bremer conseguía el tanto del descuento.

    Brasil, bajo el mando de Ancelotti, mostró destellos de buen fútbol pero sufrió ante la solidez defensiva y la efectividad en las transiciones rápidas del conjunto europeo.

    Francia calienta motores para enfrentar a Colombia

    Con este triunfo, Francia llega con el ánimo en lo más alto para su próximo compromiso: enfrentar a la Selección Colombia de Néstor Lorenzo el próximo domingo 29 de marzo.

    Este resultado enciende las alarmas en el cuerpo técnico cafetero, que deberá diseñar un plan especial para frenar a una ofensiva francesa que lució impecable y con un Mbappé totalmente recuperado de su esguince de rodilla.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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