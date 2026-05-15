¡Hay ´Carletto´ para rato! Brasil blinda a Carlo Ancelotti y lo renueva «hasta otro mundial»

Resumen: 'Carletto' se dirigió a la exigente afición brasileña. Hablando en portugués, el técnico italiano dejó claro su compromiso y su ambición

Minuto30.com .- A pocos días de que ruede el balón en la Copa del Mundo 2026, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha dado un golpe sobre la mesa y un gigantesco espaldarazo a su proyecto deportivo. Este jueves se hizo oficial la renovación del contrato del estratega italiano Carlo Ancelotti, quien continuará al mando de la ‘Verdeamarela’ hasta el año 2030.

La decisión llega como un enorme voto de confianza para el experimentado director técnico, buscando dar estabilidad, proyección y tranquilidad a la selección pentacampeona del mundo de cara a la inminente cita orbital.

Un proyecto a largo plazo: Cuatro años más

A través de un comunicado oficial, la máxima entidad del balompié brasileño confirmó que el entrenador de 66 años llegó a un acuerdo para extender su vínculo contractual y seguir escribiendo historia.

«Carlo Ancelotti ha extendido su vínculo con la Verdeamarela por cuatro años más, hasta la Copa del Mundo de 2030», detalló la CBF. Con esto, el estratega no solo afrontará el reto en Norteamérica este año, sino que se asegura liderar el próximo ciclo mundialista completo.

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«La CBF y yo queremos más»: El mensaje de Ancelotti

Junto con el anuncio escrito, la federación divulgó un video institucional donde ‘Carletto’ se dirigió a la exigente afición brasileña. Hablando en portugués, el técnico italiano dejó claro su compromiso y su ambición de seguir cosechando éxitos con la ‘Canarinha’:

«Desde hace un año trabajamos para llevar a la selección brasileña de vuelta a la cima del mundo. Pero la CBF y yo queremos más. Más victorias, más tiempo, más trabajo», expresó el multicampeón europeo.

Con esta importante firma, Brasil busca concentrarse de lleno en su objetivo inmediato: conquistar su anhelada sexta estrella en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, bajo el mando de un entrenador que ya tiene su futuro asegurado en la máxima potencia del fútbol sudamericano.