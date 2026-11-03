Resumen: Resumen: Un incendio registrado en la madrugada de este martes cerca de la Placita de Flórez, en el centro de Medellín, fue atendido desde las 4:45 a.m. por tres tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos. Al parecer, las llamas se presentaron en un inquilinato del sector. No se registraron personas lesionadas y hasta el momento se desconocen las causas de la conflagración.

Incendio cerca de la Placita de Flórez: no hubo lesionados y al parecer ocurrió en un inquilinato

Nuevos detalles se conocen del incendio que se registró en la madrugada de este martes 3 de noviembre en inmediaciones de la Placita de Flórez, en el centro de Medellín, una emergencia que quedó registrada en un video que circula en redes sociales.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el caso fue atendido desde las 4:45 de la mañana por tres tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, que llegaron al sitio para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a inmuebles cercanos.

Al parecer, la conflagración se presentó en un inquilinato del sector, es decir, una edificación vieja que es arrendada por habitaciones a varias familias o personas, un tipo de vivienda muy común en los alrededores del centro de la ciudad.

En las imágenes que circularon durante la mañana se aprecia cómo las llamas salían por el techo y una de las ventanas del segundo piso de la casa, mientras vecinos y curiosos observaban la emergencia desde la calle.

¿Qué se sabe del incendio hasta ahora?

El caso fue atendido desde las 4:45 de la mañana de este martes.

Tres tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín acudieron al lugar.

Al parecer, el incendio ocurrió en un inquilinato cercano a la Placita de Flórez.

No se registraron personas lesionadas.

Aún se desconocen las causas de la conflagración.

No hubo personas lesionadas

Pese a la magnitud del incendio, no se registraron personas lesionadas, un alivio para los residentes del inmueble y para los comerciantes que a esa hora comenzaban su jornada en uno de los sectores comerciales más concurridos del centro de Medellín.

Hasta el momento se desconocen las causas de la conflagración. Las autoridades adelantan las pesquisas para establecer el origen de las llamas y evaluar los daños materiales que dejó la emergencia en la estructura afectada.

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Un sector histórico de Medellín

La Placita de Flórez, ubicada en la comuna 10, La Candelaria, es una de las plazas de mercado más emblemáticas y tradicionales de Medellín. Fue levantada en 1891 en terrenos donados por Rafael Flórez y, después de tener varios usos, en 1955 se convirtió en la primera plaza de mercado cubierta que se edificó en Colombia.

En el año 2000 fue declarada Patrimonio Histórico y Cultural de la ciudad y hoy sigue siendo un importante centro de comercio, en especial de flores, plantas y productos agrícolas, por lo que cualquier emergencia en sus alrededores genera alarma entre comerciantes, vecinos y transeúntes.

Esta nueva información amplía el reporte publicado por Minuto30 en la mañana de este martes, cuando se conoció el video del incendio a través de redes sociales.

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