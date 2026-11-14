Clima en Medellín para el sábado 14 de noviembre: esto dice el pronóstico

Medellín y el Valle de Aburrá tendrán este sábado 14 de noviembre una jornada mayormente seca y con mucha nubosidad, ideal para los planes del puente festivo, según el consenso de los modelos meteorológicos.

El día amaneció nublado y fresco, con una mínima cercana a los 15 grados. Hacia la mitad de la mañana se abrirán algunos claros y la temperatura subirá hasta una máxima alrededor de los 26 grados cerca del mediodía. En la tarde volverá la nubosidad y no se descarta alguna llovizna aislada y de corta duración, pero los acumulados esperados son mínimos (menos de 1 milímetro), por lo que no se anticipan lluvias significativas.

La pausa en las lluvias llega después de una semana en la que el Ideam mantuvo alertas por precipitaciones fuertes en Antioquia y el occidente del país, como lo recordó esta redacción en la nota del clima del viernes 13 de noviembre. El alivio será corto: los modelos anticipan que desde el domingo 15 aumenta de nuevo la probabilidad de lluvias en el valle, con una semana entrante bastante húmeda.

El SIATA, el sistema de alerta temprana de Medellín y el Valle de Aburrá, mantiene su monitoreo en tiempo real y es la fuente a consultar si se presentan aguaceros puntuales, especialmente para quienes regresen a la ciudad por vía terrestre durante el puente.

La recomendación para este sábado es aprovechar la mañana y el mediodía para los planes al aire libre, y cargar sombrilla o impermeable por precaución en la tarde, cuando la nubosidad será mayor.