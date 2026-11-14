 Saltar al contenido
Menú Últimas noticias Tu ciudad
  • Medellín
  • Antioquia
  • Área Metropolitana
  • Bogotá
  • Cali
  • Colombia
  • Política
  • Judicial
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Más

    • Clima en Medellín para el sábado 14 de noviembre: esto dice el pronóstico

    El clima en Medellín este sábado 14 de noviembre: jornada mayormente seca y nublada, máxima cerca de 26 grados y apenas alguna llovizna aislada en la tarde. Las lluvias vuelven el domingo.

    Publicado por: Redacción Minuto30

    Panorámica de Medellín y el Valle de Aburrá bajo un cielo nublado, imagen de referencia para el pronóstico del clima
    Voz del dispositivo. Se inicia al tocar.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Medellín y el Valle de Aburrá tendrán este sábado 14 de noviembre una jornada mayormente seca y con mucha nubosidad, ideal para los planes del puente festivo, según el consenso de los modelos meteorológicos.

    El día amaneció nublado y fresco, con una mínima cercana a los 15 grados. Hacia la mitad de la mañana se abrirán algunos claros y la temperatura subirá hasta una máxima alrededor de los 26 grados cerca del mediodía. En la tarde volverá la nubosidad y no se descarta alguna llovizna aislada y de corta duración, pero los acumulados esperados son mínimos (menos de 1 milímetro), por lo que no se anticipan lluvias significativas.

    La pausa en las lluvias llega después de una semana en la que el Ideam mantuvo alertas por precipitaciones fuertes en Antioquia y el occidente del país, como lo recordó esta redacción en la nota del clima del viernes 13 de noviembre. El alivio será corto: los modelos anticipan que desde el domingo 15 aumenta de nuevo la probabilidad de lluvias en el valle, con una semana entrante bastante húmeda.

    El SIATA, el sistema de alerta temprana de Medellín y el Valle de Aburrá, mantiene su monitoreo en tiempo real y es la fuente a consultar si se presentan aguaceros puntuales, especialmente para quienes regresen a la ciudad por vía terrestre durante el puente.

    La recomendación para este sábado es aprovechar la mañana y el mediodía para los planes al aire libre, y cargar sombrilla o impermeable por precaución en la tarde, cuando la nubosidad será mayor.


    Sigue a Minuto30 en Google

    Google DiscoverHistorias elegidas para ti Seguir Google NewsNuestra portada en tu Google Seguir

    Más noticias de Sin categoría

    Más noticias de Sin categoría →
    Anuncio
    Minuto30 TV

    ¡Conmovedora prueba de supervivencia de la subteniente del Ejército Nacional María Camila Pantoja Hernández, secuestrada por el ELN desde el pasado cuatro de noviembre en Saravena, Arauca!

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.