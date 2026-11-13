«Toda mi solidaridad»: Fico lamentó la muerte de dos personas en el accidente de Robledo

Foto: Redes Sociales

Resumen: Federico Gutiérrez expresó su solidaridad con las familias de las dos personas fallecidas en el accidente de la calle 80, cerca del Cementerio Universal. El alcalde informó sobre la atención de Movilidad, Bomberos y Salud, señaló que había lesionados leves y pidió tomar rutas alternas y facilitar las labores de emergencia.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lamentó la muerte de dos personas en el grave siniestro vial registrado este viernes 13 de noviembre en la calle 80, cerca del Cementerio Universal. El mandatario expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y señaló que los equipos de Movilidad, Bomberos y Salud acudieron para atender la emergencia.

La reacción del alcalde se conoció a través de un mensaje en el que confirmó el fallecimiento de dos personas y reportó que otras resultaron con lesiones leves. Su pronunciamiento estuvo centrado en el acompañamiento a las familias, la atención de los afectados y las recomendaciones para facilitar el trabajo de los organismos de emergencia.

El mensaje de Fico a las familias de las víctimas

«Lamentablemente, dos personas perdieron la vida y otras resultaron con lesiones leves. Toda mi solidaridad con las familias de las personas fallecidas», escribió Gutiérrez, quien también manifestó que la administración se mantiene atenta a la evolución de quienes resultaron lesionados.

Con esas palabras, el alcalde se refirió al saldo humano de una emergencia que movilizó a diferentes equipos del Distrito. El mensaje no incluyó los nombres de las personas fallecidas ni detalles sobre sus identidades. Tampoco precisó cuántos ciudadanos presentaban lesiones, más allá de indicar que se trataba de afectaciones leves.

«Estamos muy atentos a la evolución de los lesionados», agregó el mandatario. Esa fue la referencia que hizo al seguimiento de las personas afectadas por el siniestro, mientras los equipos de atención adelantaban sus labores en el lugar.

Movilidad, Bomberos y Salud atendieron la emergencia

En su publicación, Gutiérrez señaló que el hecho ocurrió en la calle 80, en el sector cercano al Cementerio Universal, y mencionó el tramo comprendido entre las carreras 65 y 95. Allí, según informó, intervinieron los equipos de Movilidad, Bomberos y Salud de Medellín.

«Nuestros equipos de Movilidad, Bomberos y Salud están atendiendo a esta hora un grave siniestro vial», indicó el alcalde al comunicar la situación. La información que entregó estuvo dirigida tanto a las familias de las víctimas como a los ciudadanos que debían desplazarse por ese corredor de la ciudad.

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El pronunciamiento no atribuyó el accidente a una causa específica ni presentó conclusiones sobre responsabilidades. Por eso, su mensaje constituye una reacción del mandatario frente a las dos muertes y a la atención de la emergencia, sin establecer por sí mismo una explicación definitiva de lo sucedido.

El llamado a los conductores que pasan por el sector

Gutiérrez también informó que, al momento de su publicación, había un cierre vial en el sector mientras avanzaba la atención. Ante esa situación, pidió a los ciudadanos buscar otras rutas y permitir el trabajo de quienes respondían al siniestro.

«Les pido a los ciudadanos tomar vías alternas y facilitar el trabajo de los organismos de atención», expresó. La recomendación acompañó su mensaje de solidaridad y el reporte sobre la presencia de los equipos distritales, en medio de las afectaciones que la emergencia produjo sobre la movilidad.

Este pronunciamiento se suma al balance que ya había entregado la Secretaría de Movilidad sobre el accidente de Robledo Córdoba. La cartera reportó dos personas fallecidas, 15 lesionadas y cerca de 13 vehículos involucrados, información recogida previamente por Minuto30 en una nota sobre lo ocurrido.

El nuevo mensaje de Gutiérrez pone el énfasis en las familias que perdieron a sus seres queridos y en los lesionados. El alcalde reiteró su solidaridad por las dos muertes y el seguimiento a la evolución de los afectados, junto al llamado a facilitar las labores de los organismos que atendieron la emergencia.

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