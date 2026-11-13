Así es la nueva actualización del POT: las claves para entender los siguientes 12 años de Medellín

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Resumen: El Concejo de Medellín aprobó con 18 votos a favor la actualización del POT, la primera desde 2014: 756 artículos que habilitan potencial para más de 222.000 viviendas, crean 73 zonas DOT cerca del Metro, dan incentivos a la vivienda social y fijan reglas para vivienda turística, riesgo y suelo rural. Entrará en vigencia con la sanción del alcalde.

Medellín dio uno de los pasos más importantes en su planeación territorial de las últimas décadas. El Concejo Distrital aprobó la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), ejercicio que no se hacía desde 2014, con 18 votos a favor. Son 756 artículos que fijan las reglas sobre dónde y cómo se podrá construir, vivir, trabajar y moverse en la ciudad durante los próximos años.

La decisión no llegó de la noche a la mañana: detrás hay dos años de estructuración, tres meses de debate en el Concejo y uno de los procesos de participación ciudadana más grandes que ha tenido el Distrito, con más de 230 encuentros, cerca de 10.000 asistentes y más de 8.000 aportes de la ciudadanía, de los cuales seis de cada diez fueron acogidos total o parcialmente en el texto final.

Más vivienda, más cerca del transporte masivo

El gran objetivo de la actualización es atacar el déficit de vivienda y el costo de vida. La nueva norma habilita un potencial para construir más de 222.000 viviendas adicionales dentro de la ciudad ya consolidada, con lo que se busca disminuir la presión por la expansión hacia las laderas y el suelo rural.

La apuesta central es el Desarrollo Orientado al Transporte (DOT): 73 zonas alrededor de las estaciones del Metro y de los grandes corredores de transporte público, como la Avenida 80, donde se amplía la edificabilidad para que más familias puedan vivir a pocos pasos del sistema. En estas zonas se estima un potencial de más de 113.000 viviendas y la exigencia de parqueaderos se reduce hasta en un 50%, un incentivo para quienes se mueven a pie, en bicicleta o en transporte público.

Un empujón histórico a la vivienda social

La actualización crea incentivos concretos para la Vivienda de Interés Social (VIS) y la de Interés Prioritario (VIP): en 53 polígonos de comunas como Aranjuez, Castilla, Robledo, Doce de Octubre, Laureles-Estadio, La América, Villa Hermosa, Buenos Aires, Belén y Guayabal, los proyectos podrán aumentar hasta en un 50% su número de viviendas sin pagar obligaciones urbanísticas adicionales, siempre que las unidades extra sean VIS o VIP y cuenten con asocio o convenio con el Isvimed. Con esta estrategia se habilita la posibilidad de construir unas 16.055 viviendas sociales adicionales.

Además, se reconocen nuevas formas de habitar, como la vivienda colectiva: unidades de entre 20 y 29 m² con espacios y servicios compartidos, pensadas para personas solas o parejas que buscan opciones más asequibles cerca de las oportunidades de la ciudad.

Renovar la ciudad que ya existe

Otro cambio de fondo está en la renovación urbana. Bajo la norma anterior, estos proyectos apenas avanzaban. La actualización suma dos nuevas modalidades, la reactivación y la revitalización, que permiten desarrollar proyectos predio a predio, pero con incentivos normativos para los que se integren, sin esperar a que se concrete la gestión asociada de todos los propietarios. En total son 30 polígonos y unas 630 hectáreas habilitadas para transformar sectores del Centro, el ámbito del río y otros barrios, con reglas claras y protección reforzada para los moradores frente a la gentrificación.

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También se abrió la puerta al reúso de edificaciones existentes en el centro, con incentivos para convertir inmuebles viejos en vivienda: un potencial de unas 1.009 unidades adicionales aprovechando la ciudad ya construida.

Orden para la vivienda turística y el entretenimiento nocturno

Uno de los temas más debatidos quedó resuelto: las nuevas viviendas turísticas solo podrán ubicarse en zonas de alta mixtura y en las áreas DOT, que representan cerca del 10,4% del suelo urbano. Las que ya funcionan con todos los requisitos al día podrán seguir operando, pero los barrios residenciales de baja mixtura quedan protegidos de esta actividad. En la misma línea, el entretenimiento nocturno queda delimitado a los corredores donde ya opera, para devolverles la tranquilidad a los vecinos, y la norma fija reglas más claras sobre ruido, olores y calidad del aire.

Una ciudad más segura y más verde

La actualización renovó los estudios de amenaza y riesgo, que no se actualizaban desde 2009: las áreas identificadas en esa condición pasaron de 610 a 1.610 hectáreas, lo que le da a la ciudad un mapa mucho más preciso para prevenir desastres y actuar a tiempo. El Distrito se traza la meta de reasentar 4.800 hogares que hoy viven en zonas de alto riesgo.

En lo ambiental, la estructura ecológica quedó como eje del crecimiento: se protegen las quebradas con rondas de entre 10 y 15 metros, y hasta 60 metros en algunos tramos del río Medellín, se promueve un cinturón verde metropolitano y se exigen construcciones más sostenibles, con aprovechamiento de aguas lluvias y sistemas urbanos de drenaje sostenible. El espacio público tendrá enfoque de cuidado: más zonas verdes, accesibilidad universal, áreas de respiro cerca de las viviendas y equipamientos a 5, 10 o 15 minutos caminando, con prioridad para los adultos mayores y la primera infancia. El peatón, la bicicleta y el transporte público serán la prioridad de la movilidad.

El suelo rural también es prioridad

En el suelo rural se actualizaron los usos para proteger las cuencas y las conexiones ecológicas, evitar la parcelación descontrolada y garantizar la permanencia de las comunidades campesinas, mientras algunos sectores ya consolidados, como La Loma en San Cristóbal o la cabecera de Altavista, pasan a hacer parte de la huella urbana. Se ajustaron las densidades en función de nuevas zonas para la producción agrícola en coexistencia con la protección ambiental.

¿Y ahora qué sigue?

Con la aprobación del Concejo terminó la discusión del proyecto. La entrada en vigencia de las nuevas reglas requiere la sanción del alcalde y la publicación del acuerdo. La implementación será la etapa más exigente, con planes como el Plan de Movilidad Sostenible, el Plan Habitacional, la reglamentación de las construcciones sostenibles y la puesta en marcha de los instrumentos de financiación que harán posibles los proyectos.

Lo aprobado no es solo un documento técnico: es la hoja de ruta para que Medellín crezca hacia adentro, con más vivienda cerca del transporte, barrios renovados, espacio público para el encuentro y un territorio rural protegido. La ciudad ya tiene su hoja de ruta ajustada, pero dependerá de todos seguirla, cumplir sus normas y ejecutar sus proyectos, de lo contrario, los conflictos que nos aquejan seguirán creciendo, así como crece el valor de la vivienda y los arriendos, la congestión vehicular o la ocupación indebida del espacio público.