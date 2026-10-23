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¡Que no lo tumben! Don Omar alerta a sus fanáticos por boletas falsas de su gira en Colombia

Don Omar advirtió sobre páginas falsas que venden boletas de sus conciertos en Colombia. La venta aún no abre: solo por donomar.com.

Publicado por: Melissa Noreña

Don Omar, cantante puertorriqueño de reguetón
Don Omar. Foto: Lunchbox LP / Wikimedia Commons (licencia CC BY 2.0)
¡Que no lo tumben! Don Omar alerta a sus fanáticos por boletas falsas de su gira en Colombia

Resumen: Don Omar alertó a sus seguidores sobre páginas falsas que ofrecen boletas de los conciertos de su gira The Last King World Tour. La venta oficial aún no ha abierto: solo se hará a través de donomar.com, con un periodo de suscripción de siete días para superfans en la primera semana de noviembre. Bogotá, Medellín y Cali serán las ciudades de la gira en Colombia, que llegaría en el último trimestre de 2027.

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Don Omar encendió las alarmas entre sus seguidores en Colombia y en toda Latinoamérica. El puertorriqueño, que prepara su regreso a los escenarios de la región con la gira The Last King World Tour, denunció la aparición de páginas falsas que ofrecen boletas para sus próximos conciertos, pese a que la venta oficial ni siquiera ha comenzado.

La advertencia la hizo el propio artista durante una transmisión en vivo, en la que fue directo con sus fanáticos: «Las boletas no han comenzado a venderse, la plataforma no ha abierto todavía». Según el reguetonero, la única fuente oficial de información sobre el proceso de compra será su página web, donomar.com, y sus canales verificados.

Como reportó El Colombiano, el cantante pidió a su público no entregar dinero a quienes ofrecen entradas por adelantado. «Por favor, no le haga caso a gente que todavía la boletería no ha abierto. No le permita a nadie que le robe su dinero y que un momento tan bonito como el que usted quiere vivir sea manchado por gente que no tiene escrúpulos. Y, como diría mi santísima abuela fallecida, ese montón de sinvergüenzas», expresó.

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Páginas falsas y listas de espera: así operan los estafadores

La alerta no es menor. En las últimas semanas, ante el anuncio de la gira, surgieron portales y perfiles que aseguran tener información exclusiva o listas de espera para una supuesta compra anticipada, y de paso piden a los usuarios sus datos personales. Ninguno está autorizado por el artista ni por su equipo. El problema llegó a tal punto que una reconocida emisora colombiana tuvo que ofrecer disculpas públicas tras publicar información sobre una lista de espera falsa para el concierto de Cali, difundida por un portal no oficial.

¿Cómo será la venta oficial de boletas para los conciertos de Don Omar?

El artista explicó que en la primera semana de noviembre dará a conocer las instrucciones para que sus seguidores se preparen. Habrá un periodo de suscripción de siete días dirigido a los superfans, disponible únicamente en su sitio web, para que puedan apartar su lugar en la fila de compra antes de la venta general. «Yo mismo les iba a ir diciendo cómo podía pasar, cuándo iba a pasar, dónde iba a pasar», prometió.

Por ahora no hay fechas oficiales, ni recintos, ni precios para Colombia. Lo que sí se conoce, de anuncios previos del propio artista, es que Bogotá, Medellín y Cali harán parte de la etapa latinoamericana de la gira, que arrancaría en el último trimestre de 2027 y que también incluiría países como Paraguay, Argentina, Chile y Ecuador. En las apuestas del público suenan escenarios como el estadio Atanasio Girardot en Medellín, el Pascual Guerrero en Cali y El Campín en Bogotá, aunque la confirmación oficial está pendiente.

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Una gira que rompe récords en Europa y Estados Unidos

La desesperación de los fanáticos por conseguir boletas se explica por los números de la gira. En Europa, la boletería marcó un hito al vender 120.000 entradas en apenas 24 horas, con una convocatoria de 65.000 personas en Barcelona. En Estados Unidos, la primera etapa registró ‘sold out’ en más de 20 presentaciones y la segunda fase se reanudará el próximo 3 de febrero en Denver. Además, como respuesta al respaldo masivo del público, Don Omar amplió su espectáculo de 120 a cerca de 160 minutos, unas dos horas y media de concierto.

La gira, que celebra más de dos décadas de carrera y rinde homenaje a King of Kings, uno de sus álbumes más exitosos, marcará el reencuentro de Don Omar con el público colombiano tras varios años de ausencia. Su última presentación en Bogotá fue en abril de 2018; en Cali sonó en diciembre de ese mismo año, durante la feria, y en Medellín se presentó por última vez en agosto de 2022, en el estadio Atanasio Girardot.

Mientras llegan los anuncios oficiales, el llamado del ‘Rey del reguetón’ es claro: desconfíe de cualquier página, perfil o persona que ofrezca boletas hoy. Ni una sola entrada se ha vendido todavía.

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Author Signature
Melissa Noreña

Comunicadora Social con énfasis en Transmedia, apasionada por conectar audiencias a través de historias, estratégias y multiformato.


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