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Resumen: Tropas de la Cuarta Brigada ubicaron un depósito ilegal en la vereda La Hondita, en San Carlos, donde encontraron 11 tubos con explosivos artesanales, 11 detonadores eléctricos y 100 metros de cable. Los elementos fueron inutilizados y, según las autoridades, estarían relacionados con actividades de minería ilegal.

¡11 explosivos y material para detonarlos! Ejército golpea la minería ilegal en San Carlos

Una operación militar permitió ubicar un depósito ilegal de explosivos artesanales en la vereda La Hondita, zona rural del municipio de San Carlos, Antioquia, elementos que, según las autoridades, serían utilizados en actividades relacionadas con la explotación ilícita de yacimientos mineros.

El hallazgo fue realizado por tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.º 4 de la Cuarta Brigada, quienes localizaron el material durante las labores adelantadas en este sector del departamento.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, en el lugar fueron encontrados 11 tubos con explosivos artesanales, 11 detonadores eléctricos y 100 metros de cable para detonador.

Material fue inutilizado

Tras la ubicación del depósito, los elementos fueron inutilizados por las tropas, con lo que se evitó que el material continuara disponible para las actividades ilícitas asociadas a la explotación minera.

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Entre los elementos encontrados se encontraban los tubos que contenían los explosivos artesanales, además de los detonadores eléctricos y el cable empleado para su activación.

Las autoridades señalaron que este tipo de material estaría relacionado con actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros, por lo que su inutilización representa una afectación a esta actividad ilegal en la zona.

Operativo en zona rural de San Carlos

El procedimiento se desarrolló específicamente en la vereda La Hondita, jurisdicción de San Carlos, donde las tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.º 4 mantienen labores relacionadas con la protección de infraestructura y el control territorial.

Con este resultado, las autoridades reportaron la afectación de actividades asociadas a la minería ilegal mediante la ubicación y posterior inutilización de los elementos hallados en el depósito.

Por ahora, la información oficial suministrada se concentra en el material encontrado y en su inutilización durante el procedimiento militar.