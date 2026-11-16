Foto: Séptima División del Ejército Nacional

Resumen: Una persona murió en combate y tres fueron capturadas durante una operación contra la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo en zona rural de Vegachí. El balance incluye tres fusiles, dos subametralladoras, dos armas cortas y municiones. Los resultados amplían el primer reporte de la Séptima División, que había confirmado los enfrentamientos sin entregar un inventario.

Un presunto integrante del Clan del Golfo murió en combate y otros tres fueron capturados durante una operación en la zona rural de Vegachí, en el Nordeste antioqueño. El balance de los enfrentamientos también incluye la incautación de fusiles, subametralladoras, armas cortas y municiones.

Los resultados fueron dados a conocer por el presidente Abelardo De La Espriella, después de los combates entre tropas del Ejército Nacional y la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés. La intervención contó, además, con participación de la Fiscalía General de la Nación y de la Fuerza Aérea Colombiana.

El balance de los combates en Vegachí

La información divulgada este lunes 16 de noviembre amplía el reporte inicial sobre la operación militar que se desarrolla en la ruralidad del municipio. En el primer anuncio, la Séptima División del Ejército había confirmado los enfrentamientos, pero todavía no había entregado un inventario de resultados.

Ahora, el parte conocido da cuenta de una persona muerta y tres capturadas. El reporte sitúa el procedimiento en zona rural de Vegachí y lo vincula con las acciones contra la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, perteneciente al Clan del Golfo.

Los detenidos y la persona que murió no fueron identificados en la información conocida del balance. Tampoco se precisó la vereda en la que se produjeron los enfrentamientos ni se entregaron detalles sobre posibles decisiones judiciales relacionadas con las tres capturas.

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Incautaron tres fusiles y otras armas

El inventario informado por el mandatario incluye tres fusiles, dos subametralladoras y dos armas cortas. Es decir, siete armas fueron reportadas entre los elementos incautados en desarrollo de la operación contra esa estructura armada ilegal.

A ese material se suman municiones de distintos calibres. La información disponible no especifica la cantidad de cartuchos encontrados ni discrimina los calibres de cada una de las armas que quedaron en poder de las autoridades durante el procedimiento.

El anuncio de los resultados fue difundido por De La Espriella en su cuenta de X. Al referirse a las operaciones, el presidente sostuvo que la respuesta de la Fuerza Pública frente a ataques contra uniformados o civiles será «más letal, más dura, más fuerte y más implacable».

El balance se conoce después de que el Ejército informara sobre el despliegue del Gaula Militar Valle de Aburrá, unidad adscrita a la Cuarta Brigada, en la zona rural de Vegachí. En ese primer reporte institucional, la Séptima División indicó que la actuación buscaba mitigar el accionar de la organización ilegal.

Operaciones contra el Clan del Golfo en el Nordeste

Las autoridades mantienen la atención sobre el comportamiento de esa estructura en Antioquia tras la reciente captura de alias Primo Gay. En ese contexto, han señalado la preocupación por posibles retaliaciones de integrantes del grupo armado ilegal.

Ese escenario de alerta no cambia el alcance del balance divulgado para Vegachí: una persona muerta en combate, tres capturadas y material de guerra incautado. La información conocida no atribuye el enfrentamiento de este lunes a una represalia específica por aquella captura.

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Vegachí está ubicado en el Nordeste de Antioquia, una de las subregiones en las que las autoridades adelantan acciones contra la presencia del Clan del Golfo. El operativo reportado este lunes hace parte de esas intervenciones en la zona rural del departamento.

Por ahora, las autoridades departamentales señalaron que las acciones militares continuarán para enfrentar la presencia de esa organización en distintas zonas de Antioquia. Los resultados anunciados corresponden al balance conocido de la operación en Vegachí, luego de que el parte inicial se limitara a confirmar que los combates estaban en desarrollo.