Resumen: En operativos realizados en zonas priorizadas del centro de Bogotá, las autoridades capturaron a diez personas por distintos delitos y lograron incautar estupefacientes, munición y equipos de comunicación. Además, en una bodega fueron halladas autopartes con reporte de hurto. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía mientras avanzan las investigaciones.

¡Se tomaron el centro de Bogotá! 10 capturados y 6.000 dosis de vicio incautadas en el durante operativos

Una intervención adelantada por la Policía Nacional en sectores priorizados del centro de Bogotá permitió la captura de diez personas señaladas de participar en diferentes actividades delictivas, así como la incautación de sustancias ilícitas y otros elementos relacionados con estos hechos.

Las acciones se desarrollaron en las localidades de Los Mártires y Puente Aranda, específicamente en puntos identificados como Cinco Huecos, La Leona y el sector del canal de la calle 6 con carrera 30.

Según el balance entregado por las autoridades, siete de los detenidos fueron capturados por delitos relacionados con el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras que dos personas —madre e hijo— fueron aprehendidas por receptación. A esto se suma una captura mediante orden judicial por hurto.

Durante los operativos, los uniformados lograron incautar más de 6.000 dosis de droga, entre las que se incluyen aproximadamente 2.450 dosis de bazuco, 2.450 de marihuana, además de clorhidrato de cocaína y base de coca.

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También fueron halladas municiones de distintos calibres y dos radios de comunicación, elementos que, según las autoridades, serían utilizados en actividades ilegales.

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Uno de los hallazgos relevantes se produjo en una bodega, donde se encontraron diversas autopartes, entre ellas sillas, llantas, dos chasis y un motor que presentaba reporte de hurto, lo que refuerza las investigaciones sobre posibles redes dedicadas al comercio ilegal de piezas de vehículos.

Las personas capturadas, junto con el material incautado, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que continuará con los procesos judiciales correspondientes.

De acuerdo con las autoridades distritales, estas intervenciones hacen parte de una estrategia orientada a recuperar zonas afectadas por dinámicas delincuenciales y a fortalecer las condiciones de seguridad en áreas consideradas de alta incidencia.

Desde la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se destacó el trabajo coordinado entre las diferentes instituciones, y se indicó que este tipo de operativos se mantendrán de manera constante. Asimismo, reiteraron la importancia de la denuncia ciudadana como herramienta clave para enfrentar el delito y mejorar la convivencia en la capital.