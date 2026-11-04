Buscan a Catalina Chalá, la joven que desapareció tras avisar que iba en TransMilenio hacia Suba

Resumen: Catalina Chalá Gómez, asesora bancaria de 30 años, desapareció en Bogotá el martes 3 de noviembre. Su última llamada fue desde la estación Universidades de TransMilenio rumbo al portal de Suba; la Policía revisa cámaras.

Una familia en Bogotá completa varias horas de angustia sin saber nada de una de sus integrantes. Se trata de Catalina Chalá Gómez, una mujer de 30 años que no regresó a su casa después de salir de su trabajo y de quien se perdió el rastro luego de una última llamada hecha desde el sistema TransMilenio.

El caso fue dado a conocer este miércoles 4 de noviembre por Blu Radio, en su reporte ‘Ojo de la Noche’ con el periodista Edward Porras. Según esa información, la Policía Nacional ya revisa cámaras de seguridad para tratar de reconstruir qué pasó con ella.

¿Quién es Catalina Chalá Gómez?

De acuerdo con lo reportado, Catalina tiene 30 años y trabaja como asesora del Banco de Occidente. El martes 3 de noviembre salió de la entidad hacia las 6:30 de la tarde, como cualquier otro día, con la idea de irse para su casa.

Sin embargo, esa noche nunca llegó. Su familia, que pasó las horas siguientes sin noticias suyas, terminó dando aviso a las autoridades.

La última llamada: desde la estación Universidades

El último contacto conocido ocurrió hacia las 7:00 de la noche. En esa comunicación con sus familiares, Catalina les dijo que estaba en la estación Universidades de TransMilenio y que se dirigía hacia el portal de Suba.

Después de esa llamada no se volvió a saber de ella. Hasta ahora no está claro si alcanzó a abordar un bus del sistema, si llegó al portal de Suba o si algo ocurrió antes de que se subiera a un articulado. Tampoco se han entregado detalles sobre las circunstancias de su desaparición.

«Lo cierto es que la mujer no ha regresado a casa y por eso la alerta de la Policía Nacional», dijo Porras en su reporte, según Blu Radio.

Qué están haciendo las autoridades

La Policía adelanta la revisión de las cámaras de seguridad con el fin de reconstruir el recorrido que habría hecho la mujer después de su última llamada. Esas imágenes podrían ser clave para establecer en qué punto se perdió su rastro y si llegó a subirse a algún vehículo del sistema de transporte.

Por ahora no hay información oficial sobre su paradero ni sobre una posible hipótesis. Las autoridades no han descrito qué pudo ocurrirle, por lo que cualquier versión que no venga de una fuente oficial debe tomarse con cautela.

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Las desapariciones en Bogotá, un problema que preocupa

Este caso se suma a una cifra que sigue inquietando en la capital. Según datos del Concejo de Bogotá, tomados del Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) de Medicina Legal, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026 se registraron 1.340 reportes de personas desaparecidas en la ciudad. En todo 2025 fueron 2.360 denuncias.

En Colombia no es necesario esperar 24 horas para denunciar la desaparición de una persona. Ante cualquier señal de alerta, los familiares pueden acudir de inmediato a la Policía, a la Fiscalía o comunicarse con la línea de emergencias 123, llevando una fotografía reciente, la descripción de la ropa que llevaba puesta y los datos de su última ubicación conocida.

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Una noche compleja en la capital

El reporte de Blu Radio recogió varios hechos que son materia de investigación en Bogotá durante la noche del martes. Además de la desaparición de Catalina Chalá, se conoció un ataque con arma de fuego contra un conductor de TransMilenio en el deprimido de la calle 26, cerca de la estación Centro Memoria, y la incautación de más de 50 kilos de marihuana en el aeropuerto El Dorado.

Mientras avanzan las verificaciones, la expectativa de sus familiares está puesta en que las cámaras entreguen pistas rápidas que permitan dar con ella. Si usted tiene alguna información sobre el paradero de Catalina Chalá Gómez, lo indicado es comunicarla de inmediato a la Policía Nacional a través de la línea 123.

Minuto30 seguirá atento a cualquier novedad oficial sobre este caso.