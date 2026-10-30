Resumen: La Policía Fiscal y Aduanera, con apoyo de un binomio canino y en coordinación con la DIAN, retuvo 80.617 dólares y 47.000 euros (cerca de $424 millones) en ocho controles en el aeropuerto El Dorado. Las divisas no habían sido declaradas con el Formulario 530.

El olfato no falla: divisas por cerca de $424 millones retenidas en el aeropuerto El Dorado

Un total de 80.617 dólares estadounidenses y 47.000 euros fueron retenidos en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, en ocho procedimientos de control aduanero que tuvieron como protagonista a un binomio canino de la Policía Nacional, entrenado para detectar dinero en efectivo.

Según el reporte de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, las divisas, cuyo valor aproximado asciende a 424 millones de pesos colombianos, fueron detectadas durante actividades de inspección y verificación efectuadas en las zonas de llegadas y salidas internacionales de la terminal aérea, como parte de los controles orientados al cumplimiento de la normatividad cambiaria.

Los procedimientos se desarrollaron con viajeros procedentes de Madrid, Estambul, Ámsterdam, La Habana, Lima, Panamá y Caracas, así como con un pasajero que se disponía a viajar desde Bogotá hacia Estambul.

Foto: Policía Nacional.

Durante las verificaciones, las autoridades establecieron que las divisas transportadas no habían sido declaradas mediante el Formulario 530, de acuerdo con los requisitos establecidos para el ingreso o la salida de dinero en efectivo del territorio nacional.

En consecuencia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, adelantó las correspondientes actuaciones de retención, dejando los recursos bajo disposición de la autoridad competente para el trámite administrativo respectivo.

El trabajo conjunto entre la Policía Fiscal y Aduanera y la DIAN permitió identificar el dinero no declarado en medio del flujo permanente de pasajeros que moviliza a diario uno de los aeropuertos más importantes de América Latina.

La participación del binomio canino, integrado por un guía policial y un ejemplar entrenado para la detección de divisas, fue fundamental para apoyar las labores de inspección y fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades frente al transporte de dinero en efectivo que requiere verificación aduanera.

Esta capacidad especializada permite orientar los procedimientos de control, identificar situaciones que ameritan una inspección más detallada y contribuir al cumplimiento de las disposiciones que regulan el ingreso y la salida de divisas del territorio nacional.

Los perros detectores son capaces de identificar el olor característico del papel moneda, incluso cuando el dinero viaja oculto entre la ropa, en maletas de doble fondo o en medio de otros elementos del equipaje, lo que los convierte en una herramienta clave en los puntos de control migratorio y aduanero.

Con estos resultados, la Policía Fiscal y Aduanera, en articulación con la DIAN, reafirmó su compromiso con la protección del orden económico y el fortalecimiento de los controles en uno de los principales puntos de ingreso y salida del país.

Las autoridades continuarán desplegando sus capacidades humanas, tecnológicas y especializadas en las terminales aéreas internacionales, promoviendo el cumplimiento de la normatividad y la cultura de la legalidad entre los viajeros.

Vale recordar que quienes ingresen o salgan del país con dinero en efectivo por valor igual o superior a 10.000 dólares estadounidenses, o su equivalente en otras monedas, deben declararlo ante las autoridades aduaneras mediante el Formulario 530. El incumplimiento de esta obligación puede derivar en la retención de las divisas y en el inicio de los procesos administrativos correspondientes.

Finalmente, la Policía Fiscal y Aduanera invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier situación relacionada con el contrabando a través de la Línea Anticontrabando 159, el WhatsApp 3213942169 o el correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co, garantizando absoluta reserva de la información suministrada.

Los ocho procedimientos se suman a la ofensiva permanente que adelantan las autoridades colombianas contra el lavado de activos y el financiamiento de economías ilegales, dos fenómenos que suelen apoyarse en el movimiento físico de dinero en efectivo a través de las fronteras aéreas, terrestres y marítimas del país.

El Aeropuerto Internacional El Dorado, por su alto tráfico de pasajeros internacionales, es uno de los escenarios prioritarios de estos controles. Allí, los equipos de inspección combinan el perfilamiento de viajeros, la tecnología de rayos X y el olfato de los caninos especializados para revisar equipaje de bodega y de mano, tanto en los vuelos que llegan al país como en los que salen hacia otros destinos.

Las autoridades reiteraron que la declaración de divisas es un trámite sencillo y gratuito, que puede hacerse ante los funcionarios de la DIAN en los módulos habilitados en la terminal aérea, y que su cumplimiento evita contratiempos y sanciones a los viajeros que transportan grandes sumas de dinero de manera lícita.

Foto: Policía Nacional.

Foto: Policía Nacional.