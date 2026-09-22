¡Indignante! Nueve perritos murieron tras un presunto envenenamiento en Santa Rosa de Osos

Resumen: Nueve perros murieron en una finca de Santa Rosa de Osos tras consumir carne que, según sus cuidadores, habría sido contaminada con una sustancia tóxica. Los animales habían sido rescatados de situaciones de abandono y maltrato. La familia denunció el caso ante la Fiscalía y ofreció una recompensa de hasta $10 millones para obtener información que permita esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

Nueve perros murieron el pasado 19 de septiembre en una finca de la vereda Santana, en Santa Rosa de Osos, luego de que, según la denuncia de sus cuidadores, consumieran carne que habría sido contaminada con una sustancia tóxica.

Los animales permanecían en el predio desde hacía varios años. Allí eran recibidos por una familia que se dedicaba a recoger perros abandonados o que habían sido encontrados en condiciones de maltrato.

En declaraciones entregadas a Teleantioquia, Édgar Mesa, propietario de la finca, explicó que algunos de los animales habían sido encontrados heridos, amarrados o abandonados en los alrededores del predio, por lo que decidieron hacerse cargo de ellos.

“Una especie de albergue, nosotros recogimos los perros aporreados, los tiraban en costales por acá en las orillas de la finca, los amarraban a postes, los dejaban cuatro y cinco días amarrados, nosotros los recogíamos de las calles con heridas”.

Según Mesa, en el lugar había 11 perros. Uno de ellos no consumió la carne que habría sido dejada en los alrededores, mientras que otro logró sobrevivir. Los otros nueve murieron.

El propietario aseguró además que, antes del episodio, no habían recibido quejas por la presencia de los animales ni advertencias relacionadas con ellos.

La familia sospecha de carne contaminada

De acuerdo con el relato de Mesa, una persona habría llegado hasta las inmediaciones del predio y dejado una cantidad considerable de carne que los perros posteriormente consumieron.

“Alguien llegó hasta las orillas de la finca y regó, según lo que vimos nosotros, por ahí unos 10 kilos de carne envenenada”, añadió Édgar.

Mesa sostuvo que los efectos sobre los animales fueron rápidos y que algunos comenzaron a caer después de consumir el primer trozo de carne. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido oficialmente qué sustancia habrían ingerido los perros.

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La denuncia también señala la muerte de dos águilas en circunstancias que podrían estar relacionadas con el mismo episodio. No obstante, por ahora no se ha establecido si existe una conexión entre ambos hechos.

El caso fue llevado ante las autoridades

La familia presentó una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue la muerte de los animales. Además, la Inspección Municipal realizó una visita al predio y recopiló información sobre lo ocurrido.

El alcalde de Santa Rosa de Osos, Luis Bernardo Molina, confirmó que por ahora no hay sospechosos identificados y calificó el caso como un hecho que debe ser esclarecido.

“Me parece un hecho penal por un lado y dramático de otro lado, porque un envenenamiento de un perrito o de dos o cinco o siete o nueve, es un hecho dramático para la sociedad”.

La ambientalista y concejal de Santa Rosa de Osos, Luz María Maya Molina, también rechazó la muerte de los animales y pidió a quienes tengan información que la suministren a las autoridades.

“No podemos permitir que en Santa Rosa de Osos el maltrato animal se normalice”, manifestó Maya Molina.

La concejal agregó que la comunidad tiene un papel activo en la protección de los animales: “Nosotros somos los encargados de hablar y velar por la vida y el bienestar de ellos”.

Ofrecen recompensa por información

Mientras avanzan las actuaciones para establecer las circunstancias de las muertes, la familia ofreció una recompensa de hasta $10 millones por información que permita identificar a los responsables del presunto envenenamiento.

Por ahora, no hay una persona señalada formalmente por estos hechos. La investigación deberá establecer qué provocó la muerte de los nueve perros, si la carne contenía una sustancia tóxica y si hubo una acción intencional contra los animales.