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Resumen: Tres hombres fueron capturados por la Policía de Bogotá tras ser señalados de interceptar a unas víctimas luego del pinchazo de una llanta, retenerlas contra su voluntad, robarles sus pertenencias y exigir dinero a sus familiares. En el operativo fueron recuperados el vehículo hurtado e incautadas dos motocicletas utilizadas, presuntamente, para cometer el delito.

¡Terror en Bogotá! Cayeron presuntos «pinchallantas» señalados de secuestrar y robar a sus víctimas

Tres hombres fueron capturados por la Policía de Bogotá tras ser señalados de integrar una estructura delincuencial que, al parecer, utilizaba la modalidad de pinchar llantas de vehículos para interceptar a sus víctimas y cometer secuestros y robos en las vías de acceso a la capital.

Durante el operativo también fue recuperada la camioneta hurtada e incautadas las dos motocicletas en las que se movilizaban los presuntos implicados.

De acuerdo con la información de las autoridades, los hechos comenzaron cuando las víctimas sufrieron el pinchazo de una llanta mientras transitaban por el municipio de Chipaque, en límites entre Cundinamarca y Bogotá. Al detenerse para buscar ayuda y cambiar el neumático, habrían sido abordadas por los hoy capturados.

Las víctimas fueron retenidas y extorsionadas

Según la investigación, los tres hombres, que se movilizaban en motocicletas, retuvieron a las víctimas contra su voluntad, las golpearon y las obligaron a permanecer dentro de su propia camioneta mientras se apoderaban del vehículo y de sus pertenencias.

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Además, las autoridades establecieron que los presuntos responsables habrían utilizado los teléfonos celulares de los afectados para comunicarse con sus familiares y exigir dinero a cambio de su supuesta liberación.

Tras conocerse lo ocurrido, la Policía desplegó un operativo de búsqueda para localizar a las víctimas y dar con el paradero de los sospechosos.

Estos extranjeros capturados en Usme serían los responsables de hurtar a unas personas en Chipaque-Cundinamarca, retenerlas y exigir dinero por su liberación. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Con información de la ciudadanía, @PoliciaBogota identificó la camioneta y las motos en las que se movilizaban. Ahora… pic.twitter.com/oCgY3mhjHz — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) July 22, 2026

Así se logró la captura de los sospechosos

Las labores de búsqueda llevaron a los uniformados hasta los sectores de Los Soches y El Boquerón, en la localidad de Usme, donde ubicaron una camioneta y dos motocicletas cuyos ocupantes adoptaron una actitud sospechosa al notar la presencia policial.

En el sector de El Boquerón también fueron encontradas las víctimas, quienes habían sido abandonadas por los presuntos delincuentes. Posteriormente, reconocieron a los tres hombres interceptados como los responsables del secuestro y del robo, lo que permitió formalizar las capturas.

Como resultado del procedimiento fue recuperada la camioneta hurtada e incautadas las dos motocicletas que, al parecer, fueron utilizadas para cometer el delito.

Los capturados quedaron a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos de secuestro y hurto, mientras avanzan las investigaciones para establecer si estarían involucrados en otros hechos de características similares ocurridos en las vías de acceso a Bogotá.