¡Alerta en Bogotá! En video quedó captado un presunto ‘pinchallantas’ mientras dañaba un vehículo

Resumen: Un video difundido en redes sociales muestra a un presunto ‘pinchallantas’ acercándose a un vehículo en la avenida Boyacá con calle 63, en Bogotá. La denuncia generó reacciones entre los ciudadanos, especialmente después de que una persona asegurara que a sus familiares les pincharon dos llantas y les ofrecieron repararlas por $500.000.

Un nuevo episodio relacionado con la modalidad de robo conocida como ‘pinchallantas’ quedó registrado en video en Bogotá. Las imágenes, difundidas el viernes 16 de octubre, muestran a un hombre que se movilizaba en bicicleta y que, presuntamente, habría causado daños en una de las llantas de un vehículo que transitaba por la avenida Boyacá con calle 63.

El caso generó reacciones entre los ciudadanos, especialmente por las denuncias que relacionan este tipo de situaciones con ofrecimientos de reparación que pueden representar costos elevados para los conductores afectados.

La grabación permite observar cómo el sujeto se aproxima al automóvil y manipula uno de sus neumáticos. Después de lo ocurrido, la conductora continúa avanzando unos metros hasta que debe detenerse, aparentemente debido al daño ocasionado.

La situación fue divulgada por la cuenta de denuncias ciudadanas Pasa en Bogotá. A partir de la publicación, usuarios de redes sociales comentaron experiencias similares y mencionaron otros puntos de la ciudad donde, según sus testimonios, se habrían presentado hechos relacionados con esta modalidad.

El daño de las llantas genera preocupación entre conductores

La modalidad de los ‘pinchallantas’ consiste en provocar daños en los neumáticos de un vehículo para que el conductor tenga que detenerse y atender el inconveniente. En medio de esa situación, algunas personas podrían ofrecer servicios de reparación, por lo que las autoridades recomiendan mantener la precaución ante propuestas inesperadas.

En el caso ocurrido en la avenida Boyacá con calle 63, el registro muestra el momento en que el hombre en bicicleta se acerca al vehículo y, posteriormente, la conductora se ve obligada a parar después de avanzar una corta distancia.

La difusión del video llevó a otros ciudadanos a compartir sus preocupaciones sobre la seguridad en las vías de Bogotá. Entre los sectores mencionados en los comentarios estuvo el cruce de la calle 26 con carrera 30, donde algunos usuarios aseguraron conocer casos parecidos.

Estas reacciones reflejan la inquietud de quienes temen quedar expuestos a situaciones de riesgo cuando sufren una avería inesperada mientras se desplazan por la ciudad. Una llanta pinchada puede obligar a buscar asistencia en plena vía, por lo que resulta importante evaluar con cuidado las alternativas antes de aceptar servicios ofrecidos por desconocidos.

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Ciudadano denunció un cobro de $500.000 por reparar las llantas

Un ciudadano también afirmó que sus familiares también habrían sido víctimas de esta modalidad en el mismo lugar del incidente registrado en video.

Según su testimonio, a sus allegados les pincharon dos llantas y, después de lo ocurrido, apareció una persona que les ofreció repararlas por un valor de $500.000.

El relato volvió a poner la atención sobre los posibles cobros elevados que pueden enfrentar los conductores cuando necesitan solucionar una avería de manera imprevista. No obstante, la información corresponde al testimonio compartido por el ciudadano y no permite establecer por sí sola si existe una relación entre el daño denunciado y la persona que ofreció el servicio.

¿Cómo pueden protegerse los conductores?

La Secretaría de Seguridad de Bogotá ha elaborado recomendaciones para ayudar a identificar comportamientos sospechosos asociados con esta modalidad. Entre ellas, aconseja desconfiar de quienes se acercan a ofrecer asistencia sin que el conductor la haya solicitado.

Otra de las recomendaciones consiste en elegir directamente el establecimiento o el servicio encargado de reparar el neumático, en lugar de aceptar de inmediato la ayuda de desconocidos que aparezcan después de una avería. Esta precaución permite que los conductores decidan a quién acudir y eviten comprometerse con una reparación sin conocer previamente sus condiciones.

El nuevo caso registrado en la avenida Boyacá con calle 63 reavivó las alertas ciudadanas sobre los ‘pinchallantas’ y la importancia de actuar con cautela ante daños inesperados en los vehículos. Mientras circulan las denuncias, las recomendaciones buscan evitar que los conductores tomen decisiones apresuradas en momentos de vulnerabilidad.