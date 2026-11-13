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Resumen: Germán Calderón España informó que denunció ante el CNE a Cifras y Conceptos y a César Caballero por un presunto incumplimiento de la ley de encuestas. El reclamo cuestiona la divulgación de conclusiones de una medición sobre el inicio del Gobierno, presentada como balance de sus primeros 100 días. El abogado pidió revisar la ficha técnica, la metodología y la transparencia, y aplicar sanciones únicamente si se comprueba alguna infracción. La denuncia no constituye una decisión de responsabilidad del CNE.

Denuncian ante el CNE a Cifras y Conceptos por la encuesta de los 100 días de gobierno; sería irregular

El abogado constitucionalista Germán Calderón España informó que presentó una denuncia ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la firma Cifras & Conceptos y su gerente general, César Caballero, por un presunto incumplimiento de las normas que regulan la divulgación de encuestas políticas en Colombia. El cuestionamiento está relacionado con una medición sobre el inicio del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, presentada como un balance de sus primeros 100 días.

La solicitud busca que la autoridad electoral examine si la manera en que se dieron a conocer conclusiones de ese estudio se ajustó a la Ley 2494 de 2025. Se trata de señalamientos del denunciante y no de una infracción establecida por el CNE.

La entrevista que motivó la denuncia

De acuerdo con el comunicado, la acción surgió después de una entrevista que Caballero concedió a Caracol Radio el 12 de noviembre. En ese espacio, sostiene Calderón España, el gerente de la encuestadora compartió conclusiones derivadas de una medición sobre el inicio del actual Gobierno.

El abogado plantea que existiría una contradicción entre reconocer restricciones legales para publicar las cifras del estudio y divulgar posteriormente conclusiones sobre sus resultados. A su juicio, el uso de una entrevista no debería permitir eludir las obligaciones aplicables a la publicación de encuestas.

«Si una firma reconoce que tiene restricciones legales para publicar una encuesta, no puede pretender esquivarlas divulgando sus resultados a través de entrevistas. Las normas no son opcionales y deben cumplirse sin excepciones», manifestó Calderón España.

Ese es el argumento central de la denuncia: determinar si lo expresado en la entrevista constituyó una divulgación sometida a las exigencias legales.

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Qué le pidió Calderón España al CNE

El constitucionalista solicitó revisar aspectos relacionados con la ficha técnica, la metodología, la representatividad de la muestra y la transparencia de los resultados. También pidió establecer las responsabilidades que correspondan y aplicar sanciones únicamente si se comprueba alguna infracción.

Según su planteamiento, el debate no debe centrarse en si la medición beneficia o perjudica al Gobierno, sino en las condiciones bajo las cuales se comunica la información a la ciudadanía.

«No se trata de cuestionar si una encuesta favorece o perjudica al Gobierno. Se trata de exigir transparencia y respeto por la ley. Ninguna firma encuestadora puede estar por encima de las normas que garantizan el derecho de los colombianos a recibir información confiable y verificable», señaló.

Qué establece la ley de encuestas

La Ley 2494 de 2025 regula la realización y divulgación de encuestas para cargos de elección popular y de opinión política. Su artículo 2 señala que las exigencias legales no dependen del nombre o la denominación que reciba el estudio cuantitativo publicado.

Entre los requisitos de publicación, el artículo 6 contempla información sobre quién realizó y encargó la encuesta, su financiación, el tipo y tamaño de la muestra, las preguntas formuladas, el periodo de recolección y el método empleado. La norma también diferencia las encuestas probabilísticas de los sondeos, cuyos resultados no pueden generalizarse al conjunto de la población.

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