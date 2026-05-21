Resumen: Aunque Atlas Intel podrá seguir operando y publicando sus resultados, el CNE determinó la creación de una comisión especial encargada de llevar a cabo un estudio de fondo sobre la metodología de la firma encuestadora.

¡Vía libre a las encuestas de Atlas Intel! Hasta la procuraduría le cayó al CNE por medida «unipersonal» de una magistrada petrista

Minuto30.com .- En un giro de 180 grados, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió este miércoles 20 de mayo de 2026 levantar la medida cautelar que le había puesto un freno abrupto a las publicaciones de la firma encuestadora Atlas Intel y a la Revista Semana.

Con esta decisión, la encuestadora recupera la luz verde para continuar ejecutando y divulgando sus estudios de intención de voto para la contienda presidencial que se avecina.

El recurso de Semana y el regaño de la Procuraduría

La caída de la suspensión se dio luego de que la Revista Semana radicara formalmente un recurso de reposición para dejar sin efectos la medida. La resolución fue presentada ante la Sala Plena del CNE, la cual terminó dándole la razón a los apelantes.

A este recurso se sumó un contundente concepto de la Procuraduría General de la Nación, entidad que le solicitó explícitamente al tribunal electoral revocar el artículo de la suspensión. El Ministerio Público argumentó que con la decisión inicial «se violaron normas del ordenamiento constitucional y legal y se actuó sin competencia».

¿Por qué se había suspendido la encuesta?

La polémica estalló apenas un día antes, el 19 de mayo, cuando se decretaron medidas cautelares de urgencia contra AtlasIntel S.A.S. y Revista Semana.

El CNE argumentaba que la encuesta «Elecciones Presidenciales Colombia 2026» presentaba presuntas irregularidades técnicas y metodológicas al no acreditar un procedimiento de selección muestral verificable, lo que violaría la Ley 2494 de 2025 y la Resolución 1197 de 2026. Sin embargo, la forma en que se tomó la decisión generó fuertes cuestionamientos:

La medida cautelar fue emitida de manera unipersonal por la magistrada Fabiola Márquez, y no por la Sala Plena (máxima instancia).

La orden se dio tras una denuncia interpuesta por un representante del Pacto Histórico.

La magistrada Márquez fue nominada al CNE precisamente por esa misma colectividad política.

Una «bomba política» a días de las elecciones

La encuesta que desató el pulso jurídico y político revelaba un panorama electoral altamente competitivo. El estudio suspendido ubicaba en el primer lugar de la intención de voto al senador Iván Cepeda, seguido muy de cerca por el abogado Abelardo de la Espriella, y con la senadora Paloma Valencia en el tercer lugar.

Lo que sigue: Comisión especial bajo la lupa

Aunque Atlas Intel podrá seguir operando y publicando sus resultados, el CNE determinó la creación de una comisión especial encargada de llevar a cabo un estudio de fondo sobre la metodología de la firma encuestadora.

Esta comisión quedó integrada por los magistrados Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), Fabiola Márquez (Pacto Histórico), Altus Baquero (Partido Liberal) y Maritza Martínez (Partido de la U).

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