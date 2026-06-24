Resumen: El CNE declaró este 24 de junio a Abelardo de la Espriella presidente de Colombia 2026-2030 con 12.960.166 votos, una ventaja de 251.854 sobre Iván Cepeda. Conoce los resultados oficiales del escrutinio.

CNE lo hace oficial: así quedaron los votos definitivos que le dieron la presidencia a Abelardo de la Espriella

El Consejo Nacional Electoral (CNE) cerró este miércoles 24 de junio el escrutinio nacional de la segunda vuelta presidencial y consolidó el resultado definitivo de los comicios para el periodo 2026-2030.

A través de la Resolución E-3181, la Sala Plena declaró formalmente a Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, como presidente electo de Colombia.

Según el acta oficial E-26, De la Espriella obtuvo 12.960.166 votos en todo el territorio nacional, mientras que Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, alcanzó 12.708.312 sufragios.

La diferencia definitiva entre ambos candidatos fue de 251.854 votos. Vale anotar que el escrutinio le sumó 624 votos a Abelardo de la Espriella y le restó 400 a Cepeda frente al preconteo del pasado 21 de junio.

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El total de votos válidos fue de 26.095.504, de los cuales 427.026 correspondieron a votos en blanco. Además, se registraron 220.790 votos nulos y 28.666 tarjetas no marcadas, para un gran total de 26.344.960 sufragios escrutados en el país y las mesas del exterior.

¿Qué resolvió el CNE en la declaratoria?

El artículo primero de la resolución declaró formalmente la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de la República y de José Manuel Restrepo Abondano como vicepresidente para el cuatrienio que inicia en 2026, ordenando además la expedición de sus respectivas credenciales.

Frente a las reclamaciones presentadas por los apoderados del Pacto Histórico en 19 departamentos y consulados, la Sala Plena aceptó el desistimiento voluntario de dichas objeciones por parte de la campaña de Cepeda.

En cumplimiento del Estatuto de la Oposición (Ley 1909 de 2018), el organismo reconoció el derecho de Iván Cepeda para ocupar una curul en el Senado de la República, mientras que su fórmula vicepresidencial, Aida Marina Quilcué Vivas, tendrá derecho a un escaño en la Cámara de Representantes.

El proceso de escrutinio, que tomó tres días tras las elecciones del 21 de junio, concluyó este miércoles a las 3:09 de la tarde con la certificación definitiva de los resultados por parte de la Comisión Escrutadora Nacional.

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