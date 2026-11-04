Alejandro Ordóñez asumió como ministro del Interior tras posesión con el presidente De la Espriella

Resumen: El presidente Abelardo de la Espriella posesionó a Alejandro Ordóñez Maldonado como nuevo ministro del Interior en reemplazo de Rodrigo Lara. Chavarro y Carreño serán los viceministros y Viviane Morales llega como alta comisionada para la paz.

El presidente Abelardo de la Espriella posesionó este miércoles 4 de noviembre a Alejandro Ordóñez Maldonado como nuevo ministro del Interior, en un acto realizado en la Casa de Nariño. Con esa ceremonia queda formalizada la llegada del exprocurador general de la Nación a una de las carteras más importantes del Gobierno, 14 días después de que el mandatario anunciara su designación.

El Ministerio del Interior dio a conocer la posesión a través de su cuenta oficial, donde le dio la bienvenida al nuevo jefe de la cartera y le deseó éxitos «en el ejercicio de sus funciones y en esta nueva etapa al frente» del despacho.



Foto: Redes Sociales.

Un relevo anunciado hace dos semanas

Ordóñez reemplaza a Rodrigo Lara Restrepo, quien salió del Ministerio del Interior el pasado 21 de octubre, cuando el propio presidente De la Espriella lo anunció en su cuenta de X. Ese día, el mandatario agradeció a Lara por su servicio a Colombia y dio la bienvenida a Ordóñez con un mensaje en el que destacó que «su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra Nación».

Entre el anuncio y la posesión, las funciones del Ministerio del Interior estuvieron a cargo, de manera transitoria, del ministro de Justicia, Iván Cancino, quien ejerció como encargado hasta la ceremonia de este miércoles.

Los viceministros que lo acompañarán

Con la llegada de Ordóñez también se conoció el nuevo equipo que lo acompañará en el despacho. Carlos Ramiro Chavarro asumirá como viceministro del Interior, mientras que María Eugenia Carreño será la viceministra del Diálogo Social.

En el mismo acto, el presidente De la Espriella oficializó la llegada de Viviane Morales, exfiscal y exministra de Educación, como alta comisionada para la paz, otro de los cargos con los que el Gobierno completa su equipo de trabajo.



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¿Quién es Alejandro Ordóñez?

Alejandro Ordóñez Maldonado es abogado de la Universidad Santo Tomás, donde también cursó una especialización en Derecho Administrativo. Es una de las figuras más reconocidas del conservatismo colombiano y fue procurador general de la Nación entre 2009 y 2016, una etapa en la que se hizo conocido por sus decisiones disciplinarias contra altos funcionarios y por su defensa de posturas conservadoras.

A lo largo de su carrera fue concejal de Bucaramanga entre 1986 y 1989, magistrado y presidente del Tribunal Administrativo de Santander, y presidente del Consejo de Estado. También se lanzó a la Presidencia de la República para el periodo 2018-2022.

Antes de llegar al Ministerio del Interior, se desempeñaba como embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington, cargo que asumió en septiembre de este año, luego de que su nombramiento fuera anunciado en agosto y formalizado por decreto. Con su paso al Gobierno, deja esa representación diplomática.

Los retos que enfrenta en el Ministerio del Interior

La cartera del Interior es el principal puente entre el Gobierno y el Congreso de la República, y ese será uno de los primeros frentes de trabajo del nuevo ministro. Entre los temas que el Ejecutivo busca sacar adelante en el Legislativo están la adición al Presupuesto General de la Nación de 2026 y la llamada «Ley de Rescate Económico», iniciativas que requerirán diálogo y mayorías en las Cámaras.

El ministerio también tiene a su cargo la relación del Gobierno con los partidos políticos, la participación ciudadana, los derechos de las comunidades y el diálogo social, por lo que la designación de una viceministra de ese último frente hace parte del nuevo equipo.

Se trata, además, de un despacho en el que los cambios son frecuentes: desde el año 2000, sus titulares han permanecido en promedio poco más de 16 meses en el cargo. Los periodos más largos han sido de 33 meses, como los de Sabas Pretelt de la Vega, durante el primer Gobierno de Álvaro Uribe, y Juan Fernando Cristo, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Un gabinete con nuevos nombres

La posesión de Ordóñez se suma a los cambios en el equipo del presidente De la Espriella. Además del nuevo ministro, el Ministerio del Interior estrena viceministros: Chavarro y Carreño reemplazan a quienes ocupaban esos cargos hasta la salida de Lara, Carlos Eduardo Gechem y Jorge Ernesto Roa Roa, respectivamente.

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