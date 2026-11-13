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    • «El mundo digital dice otra cosa»: Carlos Suárez cuestiona encuestas sobre De La Espriella

    Carlos Suárez cuestionó encuestas sobre De La Espriella y defendió un sondeo digital. También habló de la pauta oficial.

    Publicado por: Julian Medina

    Carlos Augusto Suárez Rojas. Foto de archivo: LinkedIn, vía El Tiempo.
    Carlos Augusto Suárez Rojas. Foto: LinkedIn, vía El Tiempo (archivo).
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    «El mundo digital dice otra cosa»: Carlos Suárez cuestiona encuestas sobre De La Espriella

    Resumen: Carlos Suárez cuestionó en X mediciones sobre la imagen de Abelardo De La Espriella y contrapuso un sondeo de IA Electoral con 73 % de aprobación digital. Sus señalamientos sobre encuestas y pauta estatal quedan atribuidos. El sondeo no es una encuesta probabilística ni representa a todos los colombianos. La controversia incluye la denuncia de Germán Calderón España ante el CNE y el rechazo de César Caballero a esas acusaciones.

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    Carlos Suárez Rojas, presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol y estratega de la campaña de Abelardo De La Espriella, cuestionó en X las mediciones sobre la imagen del mandatario y a los medios que las difundieron. En una publicación del 12 de noviembre, calificó esos ejercicios como «falsas encuestas» y contrapuso un sondeo de conversación digital divulgado por IA Electoral, que reportó un 73 % de aprobación digital.

    Su mensaje también incluyó una afirmación sobre la publicidad estatal: sostuvo que el presidente había ordenado dejar sin pauta a los medios a los que se refería.

    La postura de Carlos Suárez sobre las encuestas

    «Los de SIEMPRE volvieron al pasado: falsas encuestas replicadas por los medios a los que el Presidente ordenó dejar sin pauta», escribió Suárez. A continuación añadió: «Mientras tanto, el mundo digital, dice otra cosa. En la campaña ya vimos quién decía la verdad».

    La publicación plantea así una defensa de la lectura digital sobre el respaldo al Gobierno y una descalificación de otras mediciones.

    Suárez acompañó su comentario con una publicación de By Viral 24 que difundía los resultados de IA Electoral. El contenido compartido utiliza la denominación de los «100 días» para presentar el balance sobre el inicio del Gobierno.

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    Qué mide el sondeo digital que compartió

    La publicación original de IA Electoral registra un 73 % de aprobación, un 22,7 % de desaprobación y un 4,3 % de neutralidad. Su informe describe un análisis de conversación pública digital entre el 7 de agosto y el 11 de noviembre de 2026.

    El contexto de la controversia con Cifras y Conceptos

    El pronunciamiento se conoce en medio del debate por las declaraciones de César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, sobre una medición de la imagen presidencial. Según informó El Tiempo, Caballero manifestó en Caracol Radio que la favorabilidad del mandatario no superaría el 50 %, sin divulgar los porcentajes exactos del estudio.

    Germán Calderón España anunció una denuncia ante el Consejo Nacional Electoral por un presunto incumplimiento de las reglas de divulgación de encuestas. Su reclamo cuestiona que se hayan comunicado conclusiones del estudio sin publicar la información exigida por la normativa.

    Caballero rechazó los señalamientos. Sostuvo que ejerció su derecho a expresar una «opinión informada» basada en información que conoció, y negó haber incumplido las normas. La denuncia no constituye por sí sola una declaración de responsabilidad de la firma o de su gerente.

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    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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