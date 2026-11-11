Horacio Gallón ya ha recorrido 91 municipios de Antioquia

"Ya hemos logrado consolidar equipos en 110 municipios. Siento una aceptación enorme y un cariño que me comprometen aún más": Horacio Gallón

Resumen: Más de 35 años de experiencia gerencial en los sectores público y privado respaldan su trayectoria. Administrador de Empresas, especialista en Contratación Pública con Diplomado en Proyectos y Gestión Pública.

Minuto30.com .- El precandidato del Centro Democrático, Horacio Gallón, ha sido invitado a todas las subregiones del Departamento desde su renuncia a la Secretaría de Infraestructura el 16 de julio, escuchando de primera mano las necesidades de la gente.

En cada visita ha dialogado con líderes comunitarios, alcaldes, concejales, comerciantes, campesinos y ciudadanos, con el propósito de conocer de cerca las prioridades de cada territorio. Las visitas responden a invitaciones hechas desde los mismos municipios y en su agenda ya está programado, antes de finalizar 2026, llegar a los 34 restantes, con lo cual en cinco meses y medio habrá recorrido todo el Departamento.

Estos recorridos han permitido a Gallón posicionarse como una opción viable y competitiva para ser elegido gobernador de Antioquia. Su conocimiento del territorio, adquirido en más de 35 años de servicio público y privado y consolidado en sus dos años y medio al frente de la secretaría más importante de la Gobernación de Antioquia, Infraestructura, además de su cercanía con las comunidades han sido factores determinantes en la acogida que ha tenido su aspiración.

«Estoy muy feliz por el recibimiento de la gente en cada municipio. En pocos meses hemos sido invitados a todos los municipios de Antioquia y ya hemos logrado consolidar equipos en 110. Siento una aceptación enorme y un cariño que me comprometen aún más. Los antioqueños quieren que se continúe la obra del gobernador Andrés Julián Rendón, y yo estoy listo para darle continuidad y seguir transformando el Departamento», manifestó Horacio Gallón.

Café Gallón Antioquia

Más que una sede de campaña, Horacio Gallón abrió un espacio que ya han visitado cerca de 2000 personas. Café Gallón Antioquia es, antes que un café, un símbolo de Antioquia. Y dentro de esa taza cabe cualquier café del departamento.

Todos los cafés antioqueños son buenos y ninguno sabe igual. Cambian con el territorio, con el clima, con la altura a la que crece la mata: son esas variables las que hacen un buen café. Un café tan diverso como Antioquia, y por eso la representa.

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Y además el café es una excusa. Una taza abre una conversación, y de una conversación salen las ideas que después se vuelven proyectos. Así hemos recorrido el departamento: sentándonos a hablar con quien vive cada municipio.

Sobre Horacio Gallón

Más de 35 años de experiencia gerencial en los sectores público y privado respaldan su trayectoria. Administrador de Empresas, especialista en Contratación Pública con Diplomado en Proyectos y Gestión Pública.

Exalcalde y concejal de su pueblo amado, Andes. Exrepresentante a la Cámara y autor único de la ley que declaró a Turbo como Distrito Especial Portuario, Agroindustrial y Turístico.

Como secretario de Infraestructura Física de Antioquia, lideró la pavimentación de más de 1.100 kilómetros de vías y megaobras como el Túnel del Toyo, la segunda calzada del Túnel de Oriente y el convenio para la construcción de la vía de acceso que posteriormente se constituye en la variante que conecta a Puerto Antioquia y Nueva Colonia.

Un estratega que sabe cómo hacer que las grandes obras sucedan, acompañando el desarrollo de la infraestructura con el progreso social, el fortalecimiento del agro y la conectividad real de las comunidades.