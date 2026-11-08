Carlos Suárez, Consultor del Año: Estrategia&Poder se llevó 10 estatuillas en los Reed Latino

Resumen: Los Reed Latino los entrega Campaigns & Elections México y reconocen cada año la excelencia en comunicación política y electoral en Iberoamérica

Colombia llegó a lo más alto de la comunicación política en español. En los Reed Latino, los «Óscar» del oficio en Iberoamérica, Carlos Suárez, con Estrategia&Poder, se llevaron los dos máximos triunfos de la noche, Consultor del Año y Mejor Campaña Presidencial por «El Tigre», junto a otras 8 estatuillas.

Hay noches que quedan en la historia. La de los Reed Latino Awards, conocidos como los «Óscar» de la comunicación política en Iberoamérica, fue una de ellas para Colombia.

En su XV edición, celebrada el 6 y 7 de noviembre en Panamá, compitieron más de 800 estrategas, consultores y campañas de ocho países. Colombia subió al escenario una y otra vez: Estrategia&Poder, el equipo que convierte lo que siente la gente en estrategia, ganó 10 estatuillas.

Dos de ellas fueron los máximos reconocimientos de la noche, y ambas llevan la firma de su CEO, Carlos Suárez Rojas. Suárez fue elegido Consultor del Año, el premio a quien mejor condujo una o varias campañas en la región. Y su campaña «El Tigre, los Nunca y los Defensores: ¡Firmes por la Patria!», la que llevó a Abelardo De La Espriella a la Presidencia de Colombia en 2026, ganó como Mejor Campaña Presidencial.

«Hoy estamos aquí firmes por la patria. […] El tigre, el que confió en nosotros, el que confió en la estrategia, el que escuchó al pueblo y el que nos está haciendo cambiar la historia política de Latinoamérica para siempre. Este triunfo va para Colombia».

Más de una década escuchando a Colombia

El triunfo en Panamá es la cosecha de un camino que empezó hace más de diez años. Desde su fundación, Estrategia&Poder ha trabajado con una idea: cada emoción tiene una razón. Con ese método ha acompañado campañas y gobiernos en Colombia, y ya había ganado premios Napolitan Victory Awards en Washington.

Ocho estatuillas más

Estrategia&Poder sumó otros ocho premios. Suárez también fue elegido Estratega Electoral del Año Especializado en IA y Consultor General Revelación Electoral, en la categoría de grandes audiencias. La firma fue reconocida como Mejor Agencia de Creación de Contenidos IA para Campañas Electorales y como Agencia Electoral Revelación del Año. Su estratega digital, Christian Abarzúa, compartió el premio a Estratega Digital Electoral del Año. La campaña del Tigre se llevó, además, Mejor Campaña Electoral Online, Mejor Jingle de Campaña Electoral, con «Tigre que dejó huella», junto a Nicolás Tovar, y Pionero del Año en Inteligencia Artificial en Campaña Electoral, por «La revolución digital de los Nunca».

Los «Óscar» de la comunicación política

Los Reed Latino los entrega Campaigns & Elections México y reconocen cada año la excelencia en comunicación política y electoral en Iberoamérica. En esta edición se disputaron 151 categorías, con participantes de México, Colombia, Perú, Puerto Rico, Costa Rica, Argentina, España y Estados Unidos. El jurado lo presidió Alejandro Rodríguez Ayala y lo integraron especialistas iberoamericanos en estrategia, marketing, academia y periodismo.

Esta vez, los «Óscar» de la comunicación política hablaron con acento colombiano.