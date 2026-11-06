Convocatoria Selección Colombia: ¿doble criterio? A Boca le cuidaron a Montero, pero Nacional sí pierde a dos

Resumen: Néstor Lorenzo dio la lista de 26 convocados de la Selección Colombia para los amistosos contra Chile, con regresos y tres estrenos, pero con una decisión que abre debate: medios colombianos y argentinos reportan que Boca Juniors y Atlético Mineiro pidieron no prestar a Álvaro Montero y Kevin Castaño para la final de la Sudamericana, mientras Atlético Nacional, líder de la Liga y ya en cuadrangulares, sí entrega a Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo, los únicos jugadores del fútbol local convocados. Tampoco están Luis Díaz ni Richard Ríos, por lesión.

La Federación Colombiana de Fútbol oficializó este viernes 6 de noviembre la lista de 26 convocados de la Selección Colombia para cerrar el año con dos amistosos contra Chile: el viernes 13 de noviembre en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali (7:00 p.m.) y el martes 17 en el Estadio Nacional de Santiago (6:00 p.m., hora colombiana). El equipo dirigido por Néstor Lorenzo iniciará su concentración en Cali este sábado 7 de noviembre.

La convocatoria tiene regresos importantes, estrenos que ilusionan y ausencias de peso, pero sobre todo deja una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿un criterio para unos y otro para otros? A Boca Juniors le «cuidaron» a su arquero titular, mientras Atlético Nacional, que también se juega su semestre en casa, sí tendrá que entregar a dos de los suyos.

A Boca sí le cuidaron a Álvaro Montero

El nombre que más llama la atención por su ausencia es el de Álvaro Montero. El arquero, habituado a las nóminas de Lorenzo y presente en la gira por Estados Unidos de septiembre, no aparece en la lista. Según reportes de medios colombianos y argentinos, Boca Juniors pidió a la Federación Colombiana de Fútbol no convocarlo, porque el club xeneize se juega todo en noviembre: este sábado puede consagrarse campeón de la Tabla Anual ante Defensa y Justicia, el próximo fin de semana disputará la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield y el 21 de noviembre jugará la gran final de la Copa Sudamericana, curiosamente en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en tierra colombiana.

La misma consideración habría tenido el técnico argentino con Kevin Castaño, volante de Atlético Mineiro, el otro finalista de la Sudamericana, que tampoco fue llamado. En Argentina ya celebran: «alivio para Boca», titularon varios medios tras conocerse la lista, y en el club confirmaron que hubo contacto directo con Lorenzo para hablar del caso.

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¿Y para Atlético Nacional no aplica el mismo criterio?

Aquí viene lo picante. Mientras Boca y Mineiro conservan a sus figuras para la final continental, Atlético Nacional sí pierde a dos jugadores en plena definición del semestre: el defensor Samuel Velásquez y el volante Juan Manuel Rengifo son los únicos dos futbolistas de la Liga BetPlay incluidos en la convocatoria.

El equipo verde, líder del campeonato con 36 puntos y ya clasificado a los cuadrangulares semifinales, afronta un cierre de calendario apretado, con varios partidos en pocos días y la pelea por ser cabeza de serie. Así que la pregunta queda abierta: si para los clubes que disputan la final de la Sudamericana hubo consideración, ¿por qué no la hubo para el equipo colombiano que pelea la Liga? Por ahora, ni la Federación ni el cuerpo técnico han explicado públicamente la diferencia de criterio.

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Las ausencias de peso: Luis Díaz y Richard Ríos

La Tricolor tampoco contará con dos de sus grandes referentes. Luis Díaz sigue recuperándose de la lesión muscular que sufrió con el Bayern Múnich el 21 de octubre, en el empate contra Arsenal por Champions League, y el club alemán no quiere apurar su regreso: «no hay una fecha establecida», admitió el asistente de Vincent Kompany. Richard Ríos, por su parte, quedó fuera por un problema en el tobillo izquierdo.

Respecto a la última convocatoria también se caen el arquero Kevin Mier, el lateral Álvaro Angulo, el defensor Royer Caicedo, el extremo Carlos Andrés Gómez y el delantero Kevin Viveros.

Regresos y estrenos que ilusionan

No todo es polémica. La lista marca el regreso del arquero Camilo Vargas, que no estaba desde el Mundial, y la primera convocatoria de Devis Vásquez en este ciclo reciente, arquero de la Roma que acaba de debutar en Champions League. También vuelven Jefferson Lerma, Juan David Cabal, Nelson Deossa, Édier Ocampo y Jhon Arias.

Hay tres estrenos absolutos: el delantero Daniel Mosquera, del Hellas Verona y campeón de la Liga con Atlético Bucaramanga; Camilo Mena, extremo antioqueño de 24 años que juega en el fútbol polaco, y Juan David Arizala, del Udinese de Italia.

¿Cuándo juega la Selección Colombia?

Viernes 13 de noviembre: Colombia vs. Chile, estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, 7:00 p.m. (hora colombiana).

Martes 17 de noviembre: Chile vs. Colombia, Estadio Nacional de Santiago, 6:00 p.m. (hora colombiana).

Serán los dos últimos partidos de la Tricolor en 2026, una doble fecha que servirá a Lorenzo para mirar nuevas caras de cara al próximo ciclo.

Estos son los 26 convocados de la Selección Colombia

Arqueros: Aldair Quintana (Independiente del Valle, ECU), Camilo Vargas (Atlas, MEX) y Devis Vásquez (Roma, ITA).

Defensas y volantes: Juan David Arizala (Udinese, ITA), Daniel Arcila (León, MEX), Daniel Muñoz (Nottingham Forest, ING), Dávinson Sánchez (Galatasaray, TUR), Édier Ocampo (Vancouver Whitecaps, CAN), Gustavo Puerta (Olympiacos, GRE), Jhon Lucumí (Juventus, ITA), Juan David Cabal (Juventus, ITA), Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional, COL), Kevin Andrade (Zenit, RUS), Jhon Solís (Birmingham City, ING), Jefferson Lerma (Crystal Palace, ING), Nelson Deossa (Real Betis, ESP), Jhon Arias (Palmeiras, BRA), Yáser Asprilla (Girona, ESP), Matías Orozco (Castellón, ESP) y Samuel Velásquez (Atlético Nacional, COL).

Delanteros: Luis Suárez (Sporting de Portugal, POR), Daniel Mosquera (Hellas Verona, ITA), Camilo Mena (Korona Kielce, POL), Camilo Durán (Celtic, ESC), Jaminton Campaz (Rosario Central, ARG) y Óscar Perea (América, MEX).