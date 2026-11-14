Resumen: La Liga BetPlay Dimayor confirmó los ocho clasificados a los cuadrangulares de 2026-II: Nacional, América, Cali, Bucaramanga, Santa Fe, Medellín, Millonarios y Once Caldas. Nacional lideró con 40 puntos y el DIM terminó sexto con 32.

¡Definidos los ocho! Nacional lideró la tabla y estos son los clasificados de la Liga BetPlay

La Liga BetPlay Dimayor confirmó este sábado 14 de noviembre los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares del segundo semestre de 2026. Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe, Independiente Medellín, Millonarios y Once Caldas siguen en la pelea por la estrella decembrina.

La cuenta oficial del campeonato presentó la lista con el mensaje «Con ustedes, los ocho» y una tabla que deja al conjunto verdolaga en el primer lugar. Tras 19 partidos disputados por cada clasificado, Nacional terminó con 40 puntos, cuatro más que América, su inmediato perseguidor.

El cierre también confirmó la presencia de los dos equipos de Medellín entre los protagonistas de la siguiente fase. Mientras el verde se quedó con la cima, el Poderoso aparece sexto en el balance divulgado por la organización, con 32 unidades y una diferencia de gol de más cuatro.

Nacional y América terminaron al frente de los clasificados

Atlético Nacional fue el único de los ocho que alcanzó la barrera de los 40 puntos. Además del primer puesto, el conjunto antioqueño registró una diferencia de gol de más 20, la más alta de los equipos incluidos en la publicación oficial.

América de Cali cerró segundo con 36 unidades y un saldo de más 16. Los escarlatas quedaron por delante de Deportivo Cali y Bucaramanga, que terminaron igualados en puntos, aunque con distintas diferencias de gol. Ese orden quedó reflejado en la imagen con la que la Liga anunció a sus ocho protagonistas.

El cuadro azucarero ocupó la tercera casilla con 35 puntos y más 16 de diferencia de gol. Bucaramanga también sumó 35, pero su balance de más 14 lo dejó cuarto en la tabla presentada por el campeonato. Ambos superaron por una unidad a Santa Fe.

Medellín, Millonarios y Once Caldas completan la lista

Independiente Santa Fe terminó quinto con 34 puntos y diferencia de gol de más 12. El equipo capitalino quedó dos unidades por encima del DIM, que aseguró su presencia dentro del grupo que disputará la siguiente etapa del campeonato colombiano.

Medellín cerró sexto con 32 puntos. Para el equipo rojo, la confirmación significa que su semestre continúa y que estará junto a Nacional entre los representantes antioqueños en la disputa del título. La tabla oficial lo ubica por delante de Millonarios y Once Caldas.

Millonarios aparece séptimo con 30 unidades y una diferencia de gol de más 11. Once Caldas, por su parte, ocupó el octavo lugar con 28 puntos y más cuatro. El conjunto de Manizales completó así la nómina de clasificados anunciada por la organización.

Así terminaron los ocho clasificados

Posición Equipo Partidos Diferencia de gol Puntos 1 Atlético Nacional 19 +20 40 2 América de Cali 19 +16 36 3 Deportivo Cali 19 +16 35 4 Atlético Bucaramanga 19 +14 35 5 Independiente Santa Fe 19 +12 34 6 Independiente Medellín 19 +4 32 7 Millonarios 19 +11 30 8 Once Caldas 19 +4 28

Los números muestran una diferencia de doce puntos entre el primero y el octavo. También dejan una zona alta apretada detrás del líder: entre América, segundo, y Santa Fe, quinto, hubo apenas dos unidades de distancia al concluir esta parte del torneo.

Con los ocho nombres confirmados, se cierra la discusión por los cupos y la atención pasa a los cuadrangulares. La clasificación ya está definida; ahora el objetivo de cada uno será convertir ese lugar entre los mejores en una oportunidad de disputar la final de la Liga BetPlay II-2026.

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Foto: Dimayor.