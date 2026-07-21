Abelardo de la Espriella designa al Fraile Ricardo Torres Castro como nuevo director del SENA

Resumen: De la Espriella fue enfático en que la educación técnica y tecnológica debe dejar de ser vista con recelo

Minuto30.com .- A pocos días de su posesión oficial el próximo 7 de agosto, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, continúa destapando las cartas del equipo que lo acompañará en su gobierno. Este martes, el mandatario entrante anunció el nombramiento del Fraile Ricardo Torres Castro como nuevo director del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Una nueva visión para la educación técnica

A través de su cuenta en X (antes Twitter), De la Espriella dio a conocer la designación, subrayando la importancia estratégica que tendrá la entidad durante su administración. El objetivo principal de este nombramiento es devolverle al SENA su papel protagónico en la movilidad social del país.

«He designado al Fraile Ricardo Torres Castro como director del SENA, con la misión de fortalecer la formación técnica y tecnológica, recuperar la confianza del sector productivo, modernizar la institución y convertirla nuevamente en el principal aliado de la productividad», señaló el presidente electo.

La educación para el trabajo como prioridad nacional

El anuncio estuvo acompañado de un mensaje contundente sobre el enfoque que tendrá su gobierno, denominado la «Patria Milagro», frente a la formación de los jóvenes y trabajadores colombianos.

De la Espriella fue enfático en que la educación técnica y tecnológica debe dejar de ser vista con recelo. «La educación para el trabajo dejará de ser una alternativa de segunda categoría para convertirse en una prioridad nacional que abra puertas, cierre brechas y transforme vidas», puntualizó.

El mandatario cerró su anuncio reafirmando su eslogan de campaña, esta vez adaptado a su nuevo nombramiento: «¡Firme con el SENA, firme con la educación y firme por la Patria!».