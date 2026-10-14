Resumen: Sectores de la comunidad académica y de la opinión pública señalan que el bloqueo total de recintos públicos o educativos desnaturaliza el carácter pacífico de la protesta, al convertir la coacción sobre terceros en un mecanismo de presión que traslada el perjuicio a la misma base estudiantil.

En Sena Pedregal Medellín impiden a los aprendices e instructores entrar ¿se protesta afectando los derechos de otros?

Minuto30.com .- La mañana de este miércoles 14 de octubre, aprendices e instructores quedaron imposibilitados de ingresar a las aulas y talleres tras el cierre de accesos, reabriendo el debate ciudadano sobre los límites de la manifestación frente a los derechos de terceros.

La situación de tensión se registró en las instalaciones del Centro de Formación del SENA en el barrio Pedregal, al noroccidente de Medellín, luego de que un grupo de manifestantes impidiera el ingreso de aprendices, docentes y personal administrativo al complejo educativo. La medida de hecho generó reclamos inmediatos por parte de la comunidad académica, que denuncia una afectación directa a sus jornadas de formación y al normal desarrollo de las clases.

Afectación a la jornada formativa en Pedregal

El bloqueo de las puertas principales y accesos peatonales derivó en traumatismos para cientos de estudiantes que se desplazaron desde tempranas horas:

Parálisis de actividades: La imposibilidad de acceder a las aulas y laboratorios técnicos interrumpió de manera total las prácticas programadas, exámenes y talleres especializados que requieren presencia en las instalaciones.

Inconformidad de aprendices e instructores: Docentes y estudiantes que llegaron a cumplir con el calendario académico manifestaron su descontento ante el impedimento forzoso de entrada, señalando que las vías de hecho perjudican a quienes buscan formarse y cumplir con sus compromisos laborales.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La tensión entre el derecho a la protesta y el derecho a la educación

El incidente en la sede Pedregal reavivó una controversia recurrente en el ámbito constitucional y ciudadano en torno a los alcances y restricciones de la manifestación pública:

Colisión de garantías constitucionales: Mientras que la protesta pacífica está amparada como un derecho fundamental para visibilizar inconformidades gremiales o estudiantiles, la Corte Constitucional y la jurisprudencia colombiana han reiterado que su ejercicio no es absoluto y encuentra sus límites cuando vulnera derechos de igual rango, como el derecho a la educación (artículo 67) y la libertad de locomoción o trabajo.

Cuestionamiento a las vías de hecho: Sectores de la comunidad académica y de la opinión pública señalan que el bloqueo total de recintos públicos o educativos desnaturaliza el carácter pacífico de la protesta, al convertir la coacción sobre terceros en un mecanismo de presión que traslada el perjuicio a la misma base estudiantil.