Foto: DAVIarena

Resumen: El nuevo centro de espectáculos de Sabaneta abre sus puertas con el concierto inaugural de Juanes y las autoridades anunciaron operativos de seguridad y movilidad para la jornada.

Arranca la era del DAVIarena: así será el operativo de movilidad y seguridad para el concierto de Juanes

El sábado 14 de noviembre Sabaneta amaneció de fiesta: el DAVIarena, el nuevo centro de espectáculos del sur del Valle de Aburrá, abre oficialmente sus puertas con el concierto inaugural de Juanes, y la Alcaldía de ese municipio anunció un amplio despliegue de Policía y varias medidas de movilidad para que la jornada no se convierta en un dolor de cabeza para vecinos y asistentes.

El escenario, ubicado en la carrera 49 #52 Sur-200, junto al Centro Comercial Mayorca, tiene capacidad para cerca de 17.200 espectadores y nace con una inversión cercana a los 320.000 millones de pesos. El recinto, antes conocido como Arena Primavera, cuenta con siete centros de experiencia, 16 bares, 20 puntos de comida y cuatro restaurantes externos.

La apertura, eso sí, llega rodeada de la preocupación de los vecinos de los sectores aledaños, que temen que los trancones y la escasez de parqueaderos se agraven. Y es que Sabaneta ya arrastra problemas de movilidad desde hace años, con mayores congestiones en las últimas semanas por el inicio de la construcción del intercambio vial de Mayorca.

Uno de los puntos que más ruido ha hecho es el de los estacionamientos: el complejo solo contempló la habilitación de 503 celdas de parqueo VIP y 54 espacios exclusivos para personas con movilidad reducida, por lo que no contará con parqueadero público general. Ante esto, el recinto recordó que el Metro de Medellín es su transporte oficial, pues está ubicado a poco más de 500 metros de la estación Itagüí.

El temor de los habitantes es que muchos asistentes lleguen en vehículos particulares y terminen estacionados en las calles de los alrededores. La discusión incluso llegó al Concejo de Sabaneta, donde varios cabildantes alertaron que algunas vías concebidas para el centro de espectáculos todavía están inconclusas. “Para mí, empezamos el proyecto al revés, porque no estamos preparados; entonces, ¿vamos a salir a qué, a improvisar?”, expresó la concejal de Creemos, Halliday Tobón.

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¿Cuál es el operativo de seguridad para el concierto de Juanes en el DAVIarena?

En medio de esa discusión, la Alcaldía de Sabaneta anunció varias medidas que se implementarán este sábado 14 de noviembre con motivo de la inauguración del DAVIarena.

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La primera de ellas es el despliegue de por lo menos 60 agentes de la Policía, que acompañarán el desarrollo del evento. Según la Secretaría de Seguridad del municipio, con ese dispositivo no solo se hará una custodia perimetral del lugar, sino que habrá presencia de inspectores de Policía y efectivos de Infancia y Adolescencia para garantizar la atención oportuna de cualquier situación que involucre a menores de edad.

Además, la Alcaldía instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) para verificar que el complejo cumpla con rigor los planes de manejo formulados para garantizar el orden público durante toda la noche.

¿Cómo llegar al DAVIarena y qué pasará con la movilidad en Sabaneta?

Las autoridades también anunciaron que actualizaron los tiempos de la red semafórica desde la calle 50 Sur hasta la calle 68 Sur para permitir un mejor flujo del tráfico vehicular. Igualmente, habrá medidas especiales en la avenida Regional, Las Vegas y la avenida El Poblado, con circuitos y anillos especiales que faciliten el ascenso y descenso de pasajeros.

Quienes decidan ir en carro podrán llegar por las avenidas Las Vegas, El Poblado, la Regional, la Autopista Sur y la calle 60 Sur, aunque la recomendación de las autoridades y de los organizadores es usar el Metro de Medellín: desde la estación Itagüí el camino a pie hasta el DAVIarena toma entre cinco y ocho minutos.

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Precisamente, el Metro operará con un horario especial hasta la 1:30 de la madrugada del domingo 15 para asegurar que los asistentes al evento puedan regresar a sus casas en el sistema sin contratiempos.

Con esta apertura, el DAVIarena inicia una programación ambiciosa de grandes conciertos en lo que queda del año: por su tarima pasarán artistas como Chayanne, Kris R, Rubén Blades, Anuel AA, Beéle y Martin Garrix, con lo que Sabaneta se consolida como la nueva casa de los espectáculos en Antioquia.