Resumen: Un árbol caído tras las lluvias cerró el paso por La Vega, hacia La Doctora, en Sabaneta. El reporte señala fuerte congestión desde las 6 de la mañana y pitos de los carros en La Vega y San José. Un corte de luz en el sector ya fue superado.

Ármese de paciencia si va a salir de San José en Sabaneta: un árbol caído cerró el paso por La Vega

La caída de un árbol tras las fuertes lluvias de las últimas horas habría provocado el cierre del paso hacia La Doctora, en Sabaneta, y dificultades de movilidad para los habitantes de los sectores de La Vega y San José durante la mañana de este miércoles, 4 de noviembre.

El reporte inicial señala que la obstrucción dejó a los residentes con menos posibilidades para salir del sector y concentró la circulación por la vereda San José. De acuerdo con el reporte, desde las 6 de la mañana se registra una fuerte congestión en estos sectores.

Entre las filas de vehículos también se hacen sentir los pitos de los carros, una de las señales del taco que se presenta en el sector, según la información recibida durante la mañana.

El sector también tuvo un corte de energía que ya fue superado, según el reporte. El restablecimiento del servicio eléctrico es un hecho distinto a la afectación vial por el árbol caído.

Filas de carros sobre una vía húmeda

La fotografía que acompaña esta información muestra varios vehículos en fila sobre una vía húmeda, rodeada de árboles y zonas verdes. La imagen registra la congestión, no el punto en el que habría caído el árbol ni las condiciones de la obstrucción.

El reporte relaciona la emergencia con las lluvias recientes y ubica la afectación en la conexión hacia La Doctora. La referencia a San José corresponde a la salida que estaban utilizando los habitantes en ese momento, no a un desvío oficial anunciado para todos los conductores.

Las lluvias ya habían sido noticia en el sur del Valle de Aburrá el martes, 3 de noviembre. Ese día se reportaron precipitaciones en Caldas, La Estrella y Sabaneta desde el mediodía. El episodio de movilidad de este miércoles es distinto a ese reporte previo de las condiciones del tiempo.

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