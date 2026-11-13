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Resumen: Una persona murió en la tarde de este viernes tras escucharse una detonación a las afueras de una tienda de bajo costo en Sabaneta, Antioquia.

¡Urgente! Una persona murió tras escucharse una detonación a las afueras de un supermercado en Sabaneta

Minuto30.com .- Un extrño hecho interrumpió la habitual tranquilidad de la tarde de este viernes 13 de noviembre en el municipio de Sabaneta, al sur del Valle de Aburrá. Una persona falleció luego de que se registrara una detonación de arma de fuego en plena vía pública.

Sorpresa y alarma en un sector habitualmente tranquilo

El incidente ocurrió en inmediaciones de la calle 75 Sur con calle 34, justo a las afueras de una tienda de mercado de bajo costo.

De acuerdo con los primeros reportes entregados por habitantes de la zona, el estruendo tomó por sorpresa a vecinos y transeúntes, quienes manifestaron su extrañeza ante lo sucedido, pues aseguran que se trata de un sector caracterizado por su calma y baja conflictividad.

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Al verificar lo ocurrido en el exterior del establecimiento comercial, la comunidad se encontró con el cuerpo sin vida de una persona, por lo que dieron aviso inmediato a las líneas de emergencia.

Autoridades verifican la escena

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la víctima ni los móviles detrás de esta situación. Unidades de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y personal de policía judicial se dirigen al punto para acordonar el perímetro, revisar las cámaras de seguridad del sector y adelantar la inspección técnica al cadáver.

Noticia en desarrollo. En breve ampliaremos los detalles oficiales sobre este hecho.