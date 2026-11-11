1.000 entradas adicionales para el concierto inaugural de Juanes en el DAVIarena

Foto: cortesía de Breakfast Live

Resumen: Breakfast Live habilitó 1.000 entradas adicionales para el concierto con el que Juanes inaugurará el DAVIarena de Sabaneta el sábado 14 de noviembre de 2026. Las boletas ya están disponibles en TuBoleta, en etapa de precio full, con valores entre $108.300 y $577.200 con servicio incluido. El show, parte del Juanes World Tour 2026, tendrá apertura de puertas a las 6:00 p.m. y el Metro de Medellín extenderá su servicio hasta la 1:30 a.m. con ingreso por la estación Itagüí.

El concierto con el que Juanes inaugurará el DAVIarena tiene una nueva oportunidad de boletería para quienes aún no tienen su entrada. Según un boletín de prensa de la promotora Breakfast Live, se habilitaron 1.000 entradas adicionales para el show del sábado 14 de noviembre de 2026, y en TuBoleta la venta continúa activa hasta agotar existencias.

A tres días de la cita, la expectativa por el regreso del artista paisa sigue en aumento. Según el comunicado de la promotora, las nuevas localidades se habilitaron para que más fanáticos puedan vivir una noche con los éxitos que han marcado generaciones, en el que será el primer concierto del nuevo escenario del sur del Valle de Aburrá.

El evento, programado para las 8:00 p.m. con apertura de puertas a las 6:00 p.m., hace parte del Juanes World Tour 2026 y es uno de los más esperados del año en la región: no solo por el regreso del cantautor a su tierra, sino porque abrirá oficialmente las puertas del DAVIarena, ubicado en Sabaneta, junto a la etapa 1 del centro comercial Mayorca.

Estos son los precios de la boletería en TuBoleta

De acuerdo con la tabla publicada por TuBoleta, la venta se encuentra en la etapa de precio full y estará disponible hasta agotar existencias, con todos los medios de pago y canales autorizados. Los valores, ya con el costo de servicio incluido, arrancan en $108.300 para el piso 4 con vista parcial y llegan hasta $577.200 para la Tribuna Fan y el Primavera Lounge. En la primera etapa de lanzamiento, ya agotada, los valores partían de $132.300.

Entre las opciones intermedias, la platea numerada se ubica entre $216.500 y $360.700, el piso 3 entre $216.500 y $384.800 y el piso 4 frontal en $188.800. La página de boletería también informa que el recinto cuenta con 54 puestos diseñados para personas con movilidad reducida y su acompañante —ambos deben tener boleta—, con accesos ágiles, ascensores y rutas priorizadas. Algunas secciones de los pisos 3 y 4 son espacios sin alcohol y otras tienen visibilidad restringida, condiciones que se indican en el plano oficial antes de comprar. La edad mínima para asistir es de 14 años.

Foto: cortesía de Breakfast Live

«El Hombre que Abre Puertas»: un regreso a casa

Bajo ese concepto, el espectáculo conectará las raíces de Juanes en Medellín —desde sus años con Ekhymosis— con su impacto internacional y su regreso para abrir una nueva etapa cultural para Antioquia. La gira, que recorrerá América y Europa, representa una nueva fase creativa para el artista, con una propuesta visual renovada y una puesta en escena diseñada para arenas.

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El repertorio reunirá himnos como A Dios Le Pido, La Camisa Negra, Es Por Ti y Nada Valgo Sin Tu Amor, junto a nuevas exploraciones sonoras de esta etapa. Juanes, ganador de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, ha construido una carrera que mezcla rock, pop y sonidos latinoamericanos, y mantiene un vínculo especial con Medellín, la ciudad donde nació su historia artística.

La producción corre por cuenta de Breakfast Live, una promotora colombiana que desde 2024 ha estado detrás de shows como System of a Down, Morat, Camilo, Carin León y Los Tigres del Norte, además de festivales como Ritvales y La Solar.

Cómo llegar al DAVIarena y qué tener en cuenta

El recinto está ubicado en la carrera 49 # 52 sur-200, en Sabaneta. Para el día del concierto, el Metro de Medellín extenderá su servicio hasta la 1:30 a.m., con ingreso únicamente por la estación Itagüí —a unos 500 metros del escenario— y operación solo por la Línea A, con paradas en La Estrella, Poblado, Exposiciones, Caribe, Bello y Niquía. Los detalles completos de esa operación especial están en esta nota de Minuto30 sobre el horario extendido del Metro para el concierto.

Los organizadores recomiendan llegar en transporte masivo, pues para la jornada inaugural no habrá parqueadero habilitado para el público, y advierten que se deben llevar la boleta digital descargada en el celular y el documento de identidad original.

Las 1.000 entradas adicionales anunciadas por la promotora representan una nueva oportunidad para quienes aún no tienen boleta de cara a la noche inaugural. Toda la información previa del concierto, incluidos los detalles del show y su producción, está disponible en esta crónica de Minuto30 sobre el concierto inaugural del DAVIarena.

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