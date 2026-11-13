¡Cayeron! Capturados 3 presuntos homicidas tras el asesinato de un venezolano en Sabaneta

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Resumen: El alcalde de Sabaneta, Alder Cruz, confirmó la captura de tres presuntos homicidas venezolanos tras el asesinato de un ciudadano venezolano en el municipio. Uno de los capturados resultó herido durante la persecución; las autoridades incautaron dos armas de fuego e inmovilizaron dos vehículos.

Minuto30.com.- El alcalde de Sabaneta, Alder Cruz, confirmó este viernes la captura de los tres presuntos homicidas, de nacionalidad venezolana, señalados del asesinato de un ciudadano venezolano cometido en la tarde de hoy en ese municipio del sur del Valle de Aburrá.

«Gracias a la reacción inmediata de la Central de Monitoreo y nuestra Fuerza Pública, capturamos a los 3 presuntos homicidas de nacionalidad venezolana tras el asesinato de un ciudadano venezolano en Sabaneta», afirmó el mandatario.

El alcalde informó además que, durante la persecución, uno de los presuntos homicidas resultó herido por la Fuerza Pública. En el operativo, las autoridades incautaron dos armas de fuego e inmovilizaron dos vehículos.

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El hecho de sangre ocurrió en la tarde de este viernes en inmediaciones de la calle 75 Sur con calle 34, a las afueras de una tienda de mercado, un sector que los residentes describen como habitualmente tranquilo. La víctima murió en el lugar.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles de este homicidio, mientras los tres capturados serán puestos a disposición de la justicia.

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