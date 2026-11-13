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    • ¡Cayeron! Capturados 3 presuntos homicidas tras el asesinato de un venezolano en Sabaneta

    El alcalde Alder Cruz confirmó la captura de los tres presuntos homicidas, uno de ellos herido en la persecución; las autoridades incautaron dos armas de fuego e inmovilizaron dos vehículos.

    Publicado por: SoloDuque

    Escena acordonada por las autoridades en Sabaneta
    Foto: Cortesía
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    ¡Cayeron! Capturados 3 presuntos homicidas tras el asesinato de un venezolano en Sabaneta

    Resumen: El alcalde de Sabaneta, Alder Cruz, confirmó la captura de tres presuntos homicidas venezolanos tras el asesinato de un ciudadano venezolano en el municipio. Uno de los capturados resultó herido durante la persecución; las autoridades incautaron dos armas de fuego e inmovilizaron dos vehículos.

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    Puntos clave
    • Alcalde Alder Cruz confirmó la captura de 3 presuntos homicidas venezolanos
    • Uno de los presuntos homicidas resultó herido durante la persecución
    • Incautaron 2 armas de fuego e inmovilizaron 2 vehículos
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    Minuto30.com.- El alcalde de Sabaneta, Alder Cruz, confirmó este viernes la captura de los tres presuntos homicidas, de nacionalidad venezolana, señalados del asesinato de un ciudadano venezolano cometido en la tarde de hoy en ese municipio del sur del Valle de Aburrá.

    «Gracias a la reacción inmediata de la Central de Monitoreo y nuestra Fuerza Pública, capturamos a los 3 presuntos homicidas de nacionalidad venezolana tras el asesinato de un ciudadano venezolano en Sabaneta», afirmó el mandatario.

    El alcalde informó además que, durante la persecución, uno de los presuntos homicidas resultó herido por la Fuerza Pública. En el operativo, las autoridades incautaron dos armas de fuego e inmovilizaron dos vehículos.

    Seguir canal en WhatsAppMedellín Ciudad

    El hecho de sangre ocurrió en la tarde de este viernes en inmediaciones de la calle 75 Sur con calle 34, a las afueras de una tienda de mercado, un sector que los residentes describen como habitualmente tranquilo. La víctima murió en el lugar.

    Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles de este homicidio, mientras los tres capturados serán puestos a disposición de la justicia.

    Lea también: ¡Urgente! Una persona murió tras escucharse una detonación a las afueras de un supermercado en Sabaneta

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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