Resumen: Una tienda de cadena de la parte alta de Las Lomitas, en Sabaneta, fue escenario de un atraco hacia las 3:30 de la madrugada de este martes 3 de noviembre. Según versiones extraoficiales, los responsables se habrían llevado whisky y cigarrillos, tenían radioteléfonos y un carro los habría recogido. En la mañana se reportó presencia de la Policía en el lugar.

Se llevaron whisky y cigarrillos en atraco a tienda de cadena en Las Lomitas, Sabaneta

Un atraco a una tienda de cadena en la parte alta del sector Las Lomitas, en Sabaneta, se registró durante la madrugada de este martes 3 de noviembre. De acuerdo con versiones extraoficiales, el hecho ocurrió aproximadamente a las 3:30 de la mañana.

Los responsables se habrían llevado el whisky y los cigarrillos que había en el establecimiento. La información conocida hasta el momento no precisa la cantidad de mercancía sustraída ni el valor de las pérdidas que dejó el hurto.

Habrían usado radioteléfonos y un carro

Según las versiones extraoficiales sobre lo ocurrido, los hombres llevaban radioteléfonos y un carro los habría recogido después del robo. Por ahora no se conocen las características de ese vehículo ni el número exacto de personas que participaron en el hecho.

En la mañana de este martes se reportó presencia de la Policía en el lugar. Esa presencia no supone que haya capturas: la información disponible sobre el caso no incluye un balance de detenidos ni de mercancía recuperada.

Los detalles sobre la forma en que los responsables ingresaron a la tienda y las circunstancias del atraco todavía no se conocen. Tampoco se ha precisado si otras mercancías o dinero hicieron parte de lo sustraído, además del whisky y los cigarrillos mencionados en las primeras versiones.

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