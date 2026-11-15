¿Cuánto pagaría por ella? La chaqueta de Michael Jackson que usó en «Thriller» sale a subasta

Resumen: Julien’s Auctions subastará el 7 de diciembre de 2026 en Abu Dabi la chaqueta roja y negra que Michael Jackson usó en el videoclip de «Thriller». La casa de subastas no publicó una estimación oficial; medios internacionales señalan que podría superar los 10 millones de dólares. En 2011 se vendió por 1,8 millones.

La chaqueta roja y negra que Michael Jackson lució en el videoclip de «Thriller» volverá a salir a subasta. La pieza será ofrecida por la casa Julien’s Auctions el 7 de diciembre de 2026, en el hotel Rosewood de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, durante la subasta «Michael Jackson: The Fashion Legacy».

La venta hace parte del Celebrity & Pop Culture Experience, un evento que se realizará del 7 al 9 de diciembre y que reunirá más de cien piezas del Rey del Pop, entre vestuario de escenario, de videos musicales y de uso personal, creado por sus diseñadores Dennis Tompkins y Michael Bush.

Foto: Captura de video

La chaqueta de «Thriller»: una de solo dos que se hicieron

La prenda, de cuero negro y rojo caramelo, fue diseñada por Deborah Nadoolman Landis, esposa del director del video, John Landis. Para la producción de 1983 se crearon solo dos chaquetas: una, desgastada a propósito para las escenas de baile con zombis, permanece en poder de la familia de Jackson; la otra es la que saldrá a subasta y la única que él usó en las escenas en las que no aparece con maquillaje de zombi.

Según la casa de subastas, Jackson la firmó en la manga y se la regaló a Tompkins y Bush. Por dentro lleva la dedicatoria «To Bush and Dennis, all my love, Michael Jackson». En 2011 esa misma chaqueta fue vendida por Julien’s por 1,8 millones de dólares, lo que la convirtió en la prenda más cara vendida en una subasta, según el Libro Guinness de los Récords.

En aquella ocasión, según medios internacionales, la chaqueta fue adquirida por un empresario estadounidense, Milton Verret, quien anunció que la llevaría de gira para recaudar fondos para hospitales infantiles. Quince años después, la prenda vuelve a estar disponible para coleccionistas de todo el mundo.

¿Cuánto podría costar?

La pregunta que muchos se hacen es cuánto habría que pagar por ella. Julien’s Auctions no ha publicado una estimación oficial para la chaqueta: el valor se entrega solo a quienes lo solicitan. Algunos medios internacionales, que citan a especialistas, señalan que podría superar los 10 millones de dólares, una cifra que corresponde a una expectativa y no a un precio de salida.

La casa sí informó estimaciones para otras piezas del lote. El guante de pedrería que Jackson usó en la presentación de «Motown 25», en 1983, el día en que mostró el moonwalk al mundo por televisión, está calculado entre 600.000 y 800.000 dólares. En 2009 fue vendido por 430.000 dólares. Los mocasines negros que usó en los ensayos de esa presentación están estimados entre 60.000 y 80.000 dólares. También se ofrecerán los mocasines que utilizó durante la grabación de «Thriller», acompañados de una carta firmada al coreógrafo Michael Peters.

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Otras piezas del artista

La colección incluye vestuario de «Smooth Criminal», de 1988, zapatos especiales que usó en el escenario y la chaqueta «Special Officer» de la gira mundial «Bad», realizada entre 1987 y 1989. También hay un cinturón de plata y oro blanco que lució en los American Music Awards de 1989.

Las piezas más destacadas ya fueron presentadas en Nueva York y harán parte de una exhibición pública en el Emirates Palace de Abu Dabi, del 29 de noviembre al 5 de diciembre, antes de la subasta. Las ofertas por internet comenzaron el 9 de noviembre y la subasta presencial será la noche del 7 de diciembre, a las 8:00 p. m., hora de Emiratos.

Quienes quieran participar pueden registrarse para pujar por internet o asistir a la subasta en Abu Dabi. Además de la chaqueta y el guante, el catálogo reúne objetos que marcaron la moda, la música y la cultura pop de las décadas de 1980 y 1990.

La chaqueta regresa al mercado casi dos décadas después de su venta anterior y vuelve a poner a Michael Jackson en el centro de la conversación sobre el valor de los objetos de la cultura pop.

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