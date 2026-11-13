Janet Jackson sorprendió a Daddy Yankee al entregarle el premio Persona del Año de los Latin Grammy

Foto: Redes Sociales

Resumen: Janet Jackson sorprendió a Daddy Yankee al entregarle el reconocimiento como Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación, en el marco de los Latin Grammy, y le dedicó emotivas palabras.

La música latina vivió un momento de emoción en Las Vegas: la cantante estadounidense Janet Jackson sorprendió a Daddy Yankee al entregarle el reconocimiento como Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación, durante la ceremonia de los Latin Grammy realizada el jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena.

Jackson subió al escenario para presentar el homenaje al ícono puertorriqueño del reguetón, con quien grabó a dúo la canción «Made for Now» en 2018. «Se requiere visión y valentía para ayudar a transformar el sonido de la música y crear nuevas posibilidades para los artistas que vienen después de ti», dijo. Y agregó: «Su talento ha contribuido a llevar el reguetón a audiencias de todo el mundo y a abrir puertas a generaciones de artistas urbanos latinos».

La cantante continuó con unas palabras en inglés: «Una vez dije que tienes un alma hermosa y una gran energía; lo sigo pensando, y es algo que necesito esta noche. Ese espíritu es, en parte, lo que hace que tu impacto trascienda la música». Y cerró en español: «Tu música ha inspirado a toda una generación».

Foto: Redes Sociales

«Una gran inspiración»: la respuesta de Daddy Yankee

Daddy Yankee, visiblemente emocionado, le respondió: «Es una gran inspiración, una colega, una persona tan linda de corazón y con un legado impresionante, de una familia increíble de talento». Y añadió: «Janette, te quiero mucho, sabes que te respeto mucho. Cuando hicimos aquella canción, fue increíble. Es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos, así que quiero darte las gracias por estar aquí».

Al recibir el premio, el artista, cuyo nombre de pila es Ramón Luis Ayala, habló del género que ayudó a llevar a todo el mundo. «Esta fue una música que comenzó de abajo, comenzó, como decimos nosotros, en el underground, donde complicaban nuestra música. Esto comenzó con los casetes, en la calle. Una vez el gobierno hasta pensó que éramos unos criminales y dijeron que no teníamos futuro», recordó.

Con humor, contó que su sueño era ser pelotero. «Les doy las gracias porque ahora estamos dando beats en las grandes ligas de los Grammy», dijo ante el público.

En su discurso también agradeció a sus colegas, a los DJ, a los bailarines y a los seguidores que lo han acompañado «desde el día uno, cuando yo no era un negocio». Dedicó unas palabras a su familia, entre ellos Yamilette y Jeremy, y a sus padres y hermanos presentes en la sala. Cerró con un mensaje de fe y firmó con su nombre: «Ramón Ayala».

Seguir canal en WhatsApp Entretenimiento

Una noche de tributo y un repaso por sus éxitos

Antes de recibir el reconocimiento, Daddy Yankee ofreció uno de los momentos más comentados de la ceremonia con un repaso por los temas que lo convirtieron en pionero del reguetón y la música urbana. Salió envuelto en una capa con la bandera de Puerto Rico y abrió el espectáculo junto al DJ y productor argentino Bizarrap, con quien grabó la «BZRP Music Session #0/66» en 2025.

En el repertorio sonaron «Ella me levantó», «Con calma» y «Dura», esta última con Bad Gyal, además de «BOTZ». También hubo espacio para «Despacito», que grabó junto a Luis Fonsi en 2017 y revolucionó la música latina, «Lo que pasó, pasó», «Sonríele», «Rompe», con el colombiano Feid, y «Pokito», con el cantante y actor indio Diljit Dosanjh. El cierre fue con su himno «Gasolina». Otro de los momentos destacados fue la presencia sorpresa de LL Cool J y French Montana en el escenario.

El homenaje comenzó el miércoles

La Academia Latina de la Grabación honró a Daddy Yankee como Persona del Año 2026 en una celebración que comenzó la noche del miércoles 11 de noviembre con un homenaje en el MGM Grand Marquee Ballroom de Las Vegas. Allí, figuras como J Balvin, LL Cool J, Feid y Trueno revisitaron sus grandes clásicos. Del discurso de J Balvin en esa gala, que se volvió uno de los momentos centrales de la noche, ya contamos los detalles aquí.

El reconocimiento celebra la trayectoria del artista, su aporte a la expansión internacional del reguetón y su labor solidaria. Cuando se anunció el galardón, en abril, el propio Daddy Yankee había dicho que recibir algo así era «un honor a Puerto Rico, a todos los latinos, y específicamente a una generación que creyó en nuestra música cuando nadie más la comprendía».

Su regreso a la música

El puertorriqueño anunció su retiro de la música en 2022, junto con su conversión al cristianismo, pero volvió tres años después con una fe renovada y el compromiso de hacer «música con un propósito». Su álbum de temas de fe, «Lamento en baile» (2025), incluye «Sonríele», que llegó al primer lugar de la lista Latin Airplay en octubre. Actualmente promueve su nuevo álbum de estudio, «La Postal», que reúne colaboraciones con Cardi B, Myke Towers y Danny Ocean, entre otros, y tiene programado presentarse en el Festival de Coachella 2027 como uno de los actos principales.

La ceremonia también dejó momentos para los artistas colombianos, que ganaron en varias categorías de esta edición. El balance de la noche para el país lo resumimos en esta nota.