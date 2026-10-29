¡Tremendo! Paris Jackson llamó incompetente al abogado de su padre y pidió que le bajaran el sueldo

Resumen: Paris Jackson pidió a un juez de Los Ángeles reducir del 15 % al 10 % la remuneración de John Branca, albacea del patrimonio de su padre Michael Jackson, al que acusó de incompetencia por presentar estados financieros fuera de plazo. Los representantes del patrimonio rechazaron la moción y aseguraron que los administradores renunciaron a esa remuneración desde el inicio.

Nueva pelea en la familia Jackson. Paris Jackson, hija del fallecido «Rey del Pop», Michael Jackson, volvió a poner en el ojo del huracán a los encargados de manejar la millonaria fortuna que dejó su papá. Según el portal TMZ, la modelo y cantante le pidió a un juez que le recorte el sueldo a John Branca, uno de los albaceas del patrimonio del artista, a quien tildó de incompetente.

La solicitud fue presentada ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, en California. En el documento, Paris pide que la remuneración de Branca baje del 15 % al 10 % de los ingresos brutos del patrimonio derivados de las actividades de entretenimiento correspondientes a 2023, 2024 y los años siguientes, al menos hasta que se presente la rendición de cuentas de 2026.

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¿Y por qué está tan brava la hija de Michael Jackson? De acuerdo con la moción, Branca habría presentado los estados financieros del patrimonio por fuera de plazo o incompletos. Para Paris, eso evidencia una «incompetencia persistente» del abogado, y calificó como «intolerable» el presunto incumplimiento de sus responsabilidades más básicas como ejecutor testamentario.

Pero eso no es todo. Paris también solicitó al tribunal que le conceda el reembolso de los honorarios de sus abogados y los costos judiciales del proceso. Según argumentó, sus esfuerzos por poner en orden estas cuestiones terminarán beneficiando a todo el patrimonio hereditario, del que ella y sus hermanos son beneficiarios.

Los administradores del patrimonio respondieron con todo

Los representantes del patrimonio de Michael Jackson no se quedaron callados ante la solicitud de Paris. En un comunicado, aseguraron que «decir que esta moción carece totalmente de fundamento es quedarse corto» y afirmaron que la petición de la hija del cantante no se basa en hechos.

«Los abogados de la parte demandante han solicitado una reducción de la remuneración de los administradores, cuando, en realidad, estos renunciaron a dicha remuneración desde el inicio de la administración del patrimonio y nunca han percibido cantidad alguna por este concepto. Lo que reciben es una retribución distinta, ordenada por el tribunal, por la gestión y administración del exitoso negocio de Michael Jackson», señaló un representante del patrimonio.

En esa misma línea, calificaron de «absurdo» que la moción plantee sanciones en relación con los estados contables de 2023 y 2024, que según ellos ya fueron presentados, y con los de 2025 y 2026, cuya presentación ni siquiera es obligatoria todavía, pues vence dentro de 6 y 14 meses, respectivamente.

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Cabe recordar que Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009 en Los Ángeles y dejó una de las fortunas más grandes del mundo del espectáculo, que incluye su catálogo musical, derechos de imagen y varias propiedades. Desde entonces, el manejo de ese dinero ha estado en manos de los administradores designados por la corte, que han convertido el patrimonio en un negocio que sigue generando millones cada año.

Paris, la segunda hija del «Rey del Pop», ha seguido los pasos artísticos de su papá y hoy se dedica a la música, el modelaje y la actuación. No es la primera vez que se enfrenta a los administradores de la herencia: hace unos meses ya había estallado contra ellos por el manejo del dinero de su padre, una disputa que parece lejos de terminar.

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Por ahora, el caso quedó en manos del juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, que deberá decidir si acepta o no la solicitud de Paris. Si le da la razón, John Branca vería reducida considerablemente la remuneración que recibe por administrar el patrimonio. Mientras tanto, la pelea por la herencia de Michael Jackson sigue dando de qué hablar, 17 años después de la muerte del ídolo pop.