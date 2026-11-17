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Resumen: La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, explicó que el vehículo no logró ingresar por completo al peaje de la vía al Llano, lo que evitó víctimas. Hay recompensa de hasta 30 millones de pesos.

Carro-bomba en Pipiral no alcanzó a entrar al peaje: la gobernadora del Meta cuenta cómo se evitó lo peor

El carro-bomba que explotó en el peaje Pipiral, en la vía Bogotá-Villavicencio, no alcanzó a entrar del todo a la estructura, y eso evitó daños mayores y víctimas, según contó la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés.

La mandataria aseguró que el ataque no dejó heridos ni muertos y destacó la reacción inmediata de la fuerza pública.

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Así ocurrió la explosión del carro-bomba

Según la gobernadora, quien entregó el balance en una entrevista radial, la detonación se registró a las 2:26 de la madrugada del domingo 15 de noviembre, en el sentido Villavicencio-Bogotá, a la altura del PR 72, a unos 15 kilómetros de la capital del Meta, en el corredor que concesiona Coviandina.

«Gracias a Dios no alcanzó a entrar tanto a la estructura del peaje», dijo Cortés. Las afectaciones, precisó, fueron en pantallas y algunos vidrios de viviendas vecinas.

Las cámaras de seguridad del sector captaron el carro-bomba: un automóvil particular plateado que se acerca al peaje y se detiene. Allí, el conductor se baja y deja la puerta abierta. Segundos antes, otros vehículos transitaban por el lugar.

Recompensa y búsqueda de los responsables

Las autoridades indicaron que los responsables del carro-bomba habrían huido en una motocicleta, hallada abandonada a unos dos kilómetros del peaje. La Gobernación del Meta ofreció una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita ubicarlos y capturarlos.

La gobernadora resaltó que el Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea actuaron de manera articulada. Desde las primeras horas, la Gobernación envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía sobre el orden público y la movilidad en la vía al Llano.

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Ola de ataques contra peajes

El hecho no fue aislado. Durante el fin de semana se registraron 11 atentados contra peajes en departamentos como Huila, Cauca y Meta. Horas antes de lo ocurrido en Pipiral, una motocicleta cargada con explosivos detonó en el peaje de Neiva, en la salida hacia Aipe.

El peaje Pipiral ya había sido blanco de un ataque el 18 de diciembre de 2023, cuando lanzaron una granada a unos 20 metros del punto de cobro.

Las investigaciones para identificar a los responsables del ataque con carro-bomba continúan, y la Gobernación mantiene el despliegue de la fuerza pública en la vía al Llano.

El episodio coincidió con un fin de semana de alta afluencia de turistas por las Cuadrillas de San Martín, una tradición de los Llanos Orientales declarada patrimonio cultural de la nación en 2002.