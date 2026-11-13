Alias «300», «El Paisa» y «Willy», a responder por desaparición forzada del ingeniero Andrés Camilo Yepes

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Resumen: La Fiscalía amplió la imputación contra tres presuntos integrantes de «El Mesa» por la desaparición y muerte de un ingeniero forestal en San Andrés de Cuerquia. A «300», «El Paisa» y «Willy» les adicionaron el agravante por desaparición forzada; a los dos primeros también les imputaron homicidio agravado, cargos que no aceptaron. Los tres permanecen en prisión desde julio.

La Fiscalía General de la Nación amplió la imputación contra tres presuntos integrantes del grupo delincuencial «El Mesa», señalados de participar en la desaparición forzada y muerte de un ingeniero forestal en San Andrés de Cuerquia, Antioquia. La decisión, informada este viernes 13 de noviembre, alcanza a los procesados conocidos con los alias de «300», «El Paisa» y «Willy».

El nuevo avance judicial incorpora el agravante al delito de desaparición forzada para los tres investigados. Además, a dos de ellos les fue imputado homicidio agravado por su presunta participación en las agresiones que habrían causado la muerte del profesional. Estos últimos cargos no fueron aceptados, de acuerdo con el reporte del ente acusador.

Los nuevos cargos en el caso del ingeniero forestal

La actuación estuvo a cargo de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. La ampliación de la imputación diferencia la presunta intervención de los tres procesados: aunque a todos se les adicionó el agravante por desaparición forzada, la imputación por homicidio agravado corresponde a «300» y «El Paisa».

En cuanto a «Willy», la Fiscalía lo señala de haber participado en la intimidación y en los golpes propinados al ingeniero con un arma de fuego. El boletín no le atribuye la nueva imputación por homicidio agravado comunicada para los otros dos investigados.

Los tres permanecen privados de la libertad en distintos establecimientos carcelarios desde julio, cuando se realizaron las audiencias concentradas con ocasión de sus capturas. Por tanto, la novedad de este viernes es la ampliación de los cargos dentro de la investigación, no un nuevo operativo de captura.

La retención mientras realizaba sus labores

Según la investigación expuesta por la Fiscalía, el ingeniero forestal realizaba labores para una empresa pública cuando fue interceptado. Los presuntos responsables lo habrían amenazado con armas de fuego y cortopunzantes, lo habrían agredido y obligado a subir a un camión.

El vehículo posteriormente se habría dirigido a un inmueble. Esa secuencia forma parte de los hechos por los que se adelanta la actuación contra los presuntos integrantes de «El Mesa», a quienes el ente investigador vincula con la retención, las agresiones y el posterior ocultamiento del cuerpo del profesional.

La Fiscalía atribuye a «300» y «El Paisa» las lesiones mortales que habría recibido la víctima con un objeto contundente cuando estaba en estado de indefensión. Estas son las circunstancias que el ente acusador presenta al informar la imputación adicional por homicidio agravado contra ambos.

Lea también: Implicado en desaparición de ingeniero forestal en Antioquia aceptó el delito.

Las declaraciones incorporadas a la investigación

En el desarrollo del proceso se han incorporado declaraciones de otros posibles implicados. De acuerdo con lo comunicado por la Fiscalía, esos testimonios indican que el ingeniero habría sido asesinado y sepultado, y que meses después su cuerpo habría sido exhumado para ser arrojado al río San Andrés.

Este antecedente se suma a las actuaciones que ya había registrado Minuto30 sobre el caso. En septiembre se informó que otro implicado aceptó el delito de desaparición forzada agravada. Esa aceptación corresponde a una actuación distinta de los nuevos cargos anunciados ahora contra los tres procesados.

En ese antecedente, el procesado tenía 17 años cuando ocurrieron los hechos, por lo que su actuación se adelantó bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. La nota anterior también recogió su presunta participación en el seguimiento, la retención y el traslado del profesional.

El anuncio de este viernes se centra en la situación judicial de los presuntos involucrados. La Fiscalía precisó que la responsabilidad penal se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente y recordó que los investigados están amparados por la presunción de inocencia. La imputación comunicada no constituye una sentencia condenatoria.