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Resumen: Una motocicleta Suzuki, modelo 2022, avaluada en 12 millones de pesos, fue recuperada en el barrio Asovivienda de Caucasia durante actividades de vigilancia y control de la Policía. El vehículo registraba un antecedente en el sistema, sin que el reporte precise el hecho al que estaría vinculado, y quedó a disposición del Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Caucasia.

Recuperan en Caucasia una motocicleta Suzuki avaluada en $12 millones que registraba antecedente

En el barrio Asovivienda de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, las autoridades recuperaron este miércoles 11 de noviembre de 2026 una motocicleta que registraba un antecedente en el sistema de la Policía Nacional.

De acuerdo con el reporte preliminar, la recuperación se dio durante actividades de vigilancia y control adelantadas por uniformados de la Estación de Policía, después de que la ciudadanía reportara el automotor como sospechoso.

Se trata de una motocicleta Suzuki, modelo 2022, de color negro y placa ZID97F, avaluada en 12 millones de pesos. Al ser verificada mediante el dispositivo de antecedentes, el vehículo arrojó un registro positivo, aunque el reporte no precisa el hecho al que estaría vinculado.

La motocicleta fue dejada a disposición del Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Caucasia para el trámite judicial correspondiente.

La información conocida no establece si el antecedente corresponde a un hurto ni se reportaron capturas asociadas con la recuperación.

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