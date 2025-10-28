Resumen: El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció que el Gobierno Nacional no giró los recursos a la Registraduría para la consulta electoral del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, lo que obliga a su suspensión. El mandatario criticó esta acción como un "bloqueo" que hace que el Gobierno se parezca al régimen de Venezuela.

¿Se la gastó toda en su consulta? Petro no giró plata para votación del área metropolitana del oriente

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha acusado al Gobierno Nacional, liderado por Gustavo Petro, de sabotear un ejercicio democrático clave en el departamento. A través de sus redes sociales, Rendón denunció que el Gobierno no giró los recursos a la Registraduría necesarios para adelantar la jornada electoral del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás.

La consulta, que incluye a ocho municipios del Oriente Antioqueño (La Ceja, El Carmen de Viboral, Guarne, El Retiro, San Vicente Ferrer, El Santuario, La Unión y Rionegro), busca fortalecer la articulación y planeación territorial.

El gobernador criticó duramente esta omisión, contrastándola con la rápida financiación que tuvo la consulta interna del Pacto Histórico, el partido del Presidente. «¿Por qué la pasada consulta interna del Pacto Histórico… sí contó con todos los recursos y garantías a tiempo, mientras en Antioquia se bloquea el ejercicio de este sagrado derecho constitucional?», cuestionó Rendón.

Alerta sobre Autoritarismo y Bloqueo Institucional

Rendón calificó la acción del Gobierno como un atentado contra la democracia, que, según él, se fortalece con la participación ciudadana. El mandatario elevó su crítica al plano internacional, sugiriendo una deriva autoritaria en la administración Petro. «Cada vez este gobierno se parece más al régimen autoritario de Venezuela», sentenció.

A pesar de la falta de recursos, el gobernador aseguró que los movimientos que promueven la creación del Área Metropolitana cuentan con el «cariño, fuerza y convicción» de los antioqueños. El gobernador afirmó que agotará «las vías legales para que esta consulta popular tome lugar en los próximos días» y concluyó con un mensaje de firmeza democrática: «¡El voto es el alma de una democracia, y Antioquia no renunciará a él!».

