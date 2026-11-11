¡Se agrava la emergencia en Urabá! Ya son 27.000 familias afectadas por lluvias y 12.000 incomunicadas

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Resumen: Las lluvias en el Urabá antioqueño dejan ya 27.000 familias afectadas, y cerca de 12.000 personas están incomunicadas por los daños en la vía Carepa – Saisa y en la vía Río Grande – Los Mandarinos de Apartadó. Además, unas 15.000 familias siguen aisladas en el corredor entre Currulao y Nueva Antioquia, en Turbo. El Dagran mantiene maquinaria en la zona, pidió al Invías intervenir el corredor y Antioquia permanece en alerta naranja.

La ola invernal no da tregua en el Urabá antioqueño. De acuerdo con el balance más reciente del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), ya son 27.000 las familias afectadas por las intensas lluvias en la subregión, una cifra que preocupa a las autoridades porque dentro de ese censo hay miles de personas que hoy no tienen cómo salir de sus veredas ni comunicarse con los cascos urbanos.

El nuevo punto crítico de la emergencia está en la vía Carepa – Saisa, donde las afectaciones dejaron a cerca de 12.000 personas incomunicadas. En el municipio de Apartadó el panorama es similar: la vía Río Grande – Los Mandarinos también registra daños y el paso sigue restringido mientras el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo adelanta labores para intentar restablecer la conectividad.

«También se nos presenta afectación en la vía Saisa – Carepa, donde se encuentran afectaciones de alrededor de 12.000 personas que no cuentan con conectividad, y puntualmente en el municipio de Apartadó, con afectación de la vía Río Grande – Los Mandarinos, que está siendo atendida por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del municipio», manifestó Vanessa Paredes, directora del Dagran, en diálogo con Blu Radio.

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15.000 familias llevan días aisladas entre Currulao y Nueva Antioquia

Estas nuevas afectaciones se suman a la difícil situación que ya vivía el corredor que conecta el corregimiento de Currulao con Nueva Antioquia, en la zona rural de Turbo. Allí el tránsito permanece interrumpido y cerca de 15.000 familias siguen incomunicadas por la pérdida de banca en la carretera, es decir, el colapso del terreno sobre el que está construida la vía, una de las afectaciones más graves que ha dejado esta temporada en la subregión.

La emergencia en ese sector se conoce desde hace varios días. El concejal de Turbo, Dairo Vargas, había denunciado que la carretera quedó con tres puntos críticos, el más grave en el sector de La Arenera, donde el terreno cedió y quedó un barranco. La situación llegó a tal punto que los propios habitantes tuvieron que sacar a personas enfermas cruzando por ese hueco, arriesgando su vida, mientras los productos agrícolas y la ganadería de la zona, los principales renglones económicos de esas veredas, no podían salir hacia el casco urbano.

En ese corredor el Dagran mantiene desplegados equipos y maquinaria amarilla que adelantan labores de mitigación para darle estabilidad al terreno y habilitar el paso lo antes posible.

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Antioquia sigue en alerta naranja y el Dagran le pidió ayuda al Invías

El departamento permanece en alerta naranja por la variabilidad climática. Ante la magnitud de los daños en la infraestructura vial del Urabá, el Dagran hizo un llamado al Invías para que intervenga el corredor vial de Nueva Antioquia, cuya recuperación es clave para sacar del aislamiento a las miles de familias afectadas.

Mientras tanto, en el Suroeste antioqueño las autoridades mantienen el monitoreo del río Penderisco por el aumento de las lluvias en esa subregión, y en Valparaíso el comité de gestión de riesgo atiende otra emergencia registrada en la vía.

Desde el Dagran informaron que los equipos y la maquinaria siguen en los sectores afectados no solo atendiendo la emergencia de manera directa, sino adelantando actividades de mitigación para recuperar la conectividad y la transitabilidad de las comunidades, al tiempo que buscan darle estabilidad técnica a las vías golpeadas por el invierno.

No es la primera emergencia que deja esta temporada de lluvias en el Urabá. A comienzos de octubre, las precipitaciones ya habían dejado más de 1.000 familias afectadas en Chigorodó, Carepa, Turbo y Mutatá, entre inundaciones y movimientos de masa, por lo que las autoridades insisten en que las comunidades reporten de inmediato cualquier nuevo deslizamiento o pérdida de banca.

En paralelo, el departamento adelanta acciones preventivas centradas en garantizar el abastecimiento de agua en medio de la temporada: en los acueductos veredales ya se entregó material para la recuperación de los sistemas comunitarios y hay una proyección de intervención en 25 municipios adicionales.