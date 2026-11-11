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    • Capturan a un hombre en la vereda Los Naranjos de Santa Bárbara con bazuco y marihuana

    El hombre fue capturado en flagrancia en la vereda Los Naranjos, en Santa Bárbara, Antioquia, con bazuco, base de coca y marihuana, según la Policía.

    Publicado por: SoloDuque

    Capturan a un hombre en la vereda Los Naranjos de Santa Bárbara con bazuco y marihuana
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    Capturan a un hombre en la vereda Los Naranjos de Santa Bárbara con bazuco y marihuana

    Resumen: La Policía Antioquia capturó en flagrancia a un hombre en la vereda Los Naranjos de Santa Bárbara con 23 bolsas de bazuco, 13 recipientes con base de coca y 13 bolsas de marihuana. El presunto responsable quedó a disposición de la Fiscalía 27 Seccional.

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    Un hombre fue capturado en flagrancia en la vereda Los Naranjos, sector de la quebrada La Ondina, en el municipio de Santa Bárbara, en el suroeste de Antioquia, señalado como presunto responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Así lo dio a conocer el coronel Luis Fernando Serna Zapata, comandante del Departamento de Policía Antioquia.

    De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, la captura se produjo en desarrollo de labores de vigilancia y control que se adelantaban en esa zona rural del municipio. Durante el procedimiento, los uniformados le hallaron al hombre 23 bolsas herméticas con bazuco, 13 recipientes plásticos con base de coca y 13 bolsas herméticas con marihuana.

    El presunto responsable, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, fue puesto a disposición de la Fiscalía 27 Seccional junto con las sustancias incautadas. En las próximas horas deberá comparecer ante un juez de control de garantías, donde se definirá su situación jurídica; mientras no haya una condena en su contra, conserva la presunción de inocencia.

    El tráfico, fabricación o porte de estupefacientes es un delito contemplado en el artículo 376 del Código Penal colombiano.

    Santa Bárbara es un municipio ubicado en el suroeste antioqueño. En sus veredas y corregimientos, la Policía Nacional mantiene operativos permanentes de vigilancia y control para contrarrestar el microtráfico y el almacenamiento de sustancias ilícitas en las zonas rurales.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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