Consejo de Paz de Trump pide aplicar su plan para Gaza tras ataque al hospital Nasser

Foto utilizada para ilustrar la nota. Foto: Redes Sociales.

Resumen: El Consejo de Paz presidido por Donald Trump reclamó implementar de inmediato el plan para Gaza tras el ataque israelí al hospital Nasser. Lamentó las muertes civiles, condenó lo que describe como uso militar de hospitales por Hamás y pidió a ambas partes proteger a la población y cumplir el alto el fuego. El comunicado no anuncia una nueva tregua.

El Consejo de Paz presidido por Donald Trump pidió este jueves 12 de noviembre implementar de inmediato el plan de paz para Gaza, tras el ataque israelí contra el hospital Nasser, en Jan Yunis. En un comunicado, el organismo lamentó la pérdida de vidas y reclamó a Israel y a Hamás cumplir sus compromisos de protección de civiles, mantenimiento del alto el fuego y desmilitarización del territorio.

El pronunciamiento se conoce después de que un bombardeo alcanzara el área quirúrgica de uno de los principales centros médicos que siguen funcionando en la Franja. Según el Ministerio de Salud de Gaza, citado por las agencias AP y AFP, seis personas murieron en el hospital. Entre las víctimas había un médico y un menor de edad, de acuerdo con el reporte recogido por AP.

Un llamado a aplicar el plan «sin más demora»

La declaración del organismo, conocido en inglés como Board of Peace, sostiene que las muertes tras el ataque muestran por qué el plan integral de Trump debe ejecutarse «inmediatamente, sin más demora». El texto plantea que, de lo contrario, continuarán las tragedias en las que las partes enfrentan sus versiones mientras los habitantes de Gaza sufren las consecuencias.

En ese punto, el Consejo recoge las posiciones contrapuestas: Hamás denuncia ataques israelíes deliberados contra hospitales e Israel sostiene que el grupo utiliza esas instalaciones para operaciones militares. «Los gazatíes inocentes terminan pagando el precio», expresa el comunicado, en traducción al español.

El documento lamenta las muertes civiles, pero no formula una condena expresa contra Israel. Sí condena lo que describe como la explotación de hospitales y otras infraestructuras civiles por parte de Hamás con fines militares. Esa acusación hace parte de la posición del organismo y del señalamiento israelí sobre el uso de las instalaciones.

Israel confirma el ataque; Hamás rechaza la acusación

De acuerdo con AFP, el Ejército israelí confirmó la operación y afirmó que buscaba atacar al comandante de la brigada de Hamás en Jan Yunis, Muhammad Abu Ismail, y a otros integrantes del grupo. La información recogida por la agencia señala que las autoridades militares no confirmaron la muerte del comandante.

Hamás, por su parte, negó que utilizara el hospital con propósitos militares y acusó a Israel de recurrir a una narrativa falsa para justificar el bombardeo, según el mismo reporte de AFP. El ataque dañó el edificio de cirugía y afectó equipos e instalaciones médicas, de acuerdo con los testimonios recogidos por la agencia en el lugar.

Qué pide el Consejo de Paz

Además de reclamar el cumplimiento del alto el fuego, el Consejo afirma que ha establecido un marco estratégico para que la población de Gaza pueda vivir con seguridad y acceder a atención médica esencial en instalaciones seguras y desmilitarizadas.

Para desarrollar ese marco, solicita que todas las partes le cedan la autoridad necesaria y el espacio operativo que requiere, sin nuevas obstrucciones ni demoras. El comunicado no detalla en esta ocasión un calendario de ejecución ni anuncia un acuerdo adicional entre Israel y Hamás.

El organismo está presidido por Trump y participa en el proceso de estabilización y reconstrucción de Gaza. Su declaración es una reacción al ataque y una exigencia de aplicar los compromisos existentes, no el anuncio de una nueva tregua ni de la terminación del conflicto.

Como antecedente, el plan impulsado por Washington abrió en octubre de 2025 una etapa de acuerdos para la liberación de rehenes y el repliegue de fuerzas. La nueva declaración insiste en llevar a la práctica las obligaciones sobre seguridad, protección de la población y atención médica.

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Comunicado del Consejo de Paz