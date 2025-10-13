Donald Trump llegó a Israel para reunirse con los liberados

Donald Trump a la llegada a Israel, la mañana de ete lunes 13 de octubre, fue recibido por Benjamín Netanyahu

Resumen: Se espera que el presidente Trump se reúna con algunos de los rehenes que han sido liberados y sus respectivas familias, buscando reafirmar el apoyo de Estados Unidos a Israel tras el brutal ataque del 7 de octubre de 2023.

Minuto30.com .- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Tel Aviv este lunes 13 de octubre en un viaje de alto impacto diplomático. Su llegada se produce en medio de la emotiva jornada en que el grupo terrorista Hamás está entregando a los primeros rehenes israelíes.

Trump, quien fue clave en la negociación que permitió la liberación de 20 secuestrados vivos y los cuerpos de 28 fallecidos a cambio de cerca de 2.000 presos palestinos, aterrizó en Tel Aviv tras un vuelo de aproximadamente ocho horas desde Washington.

En el aeropuerto, el mandatario estadounidense fue recibido por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Además, la delegación americana incluyó a su hija, Ivanka Trump, acompañada de su esposo.

Se espera que el presidente Trump se reúna con algunos de los rehenes que han sido liberados y sus respectivas familias, buscando reafirmar el apoyo de Estados Unidos a Israel tras el brutal ataque del 7 de octubre de 2023.

Lea también: El grupo terrorista Hamás entrega 20 secuestrados vivos y 28 cuerpos, retenidos en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023