¡Uy! Trump amenaza con duplicar los aranceles a México si no frena la nueva caravana de 2.000 migrantes

Imagen ilustrativa. Foto: Redes Sociales

Resumen: Una nueva caravana de cerca de 2.000 migrantes, en su mayoría centroamericanos, partió de Tapachula (México) hacia Estados Unidos tras las elecciones de medio término, en las que los demócratas recuperaron el control del Congreso. Donald Trump amenazó con duplicar los aranceles a México si no detiene al grupo y aseguró que los migrantes no serán admitidos. Claudia Sheinbaum respondió que ninguna caravana ha llegado a la frontera norte desde enero de 2025, mientras las autoridades mexicanas frenaron a un centenar de caminantes en Chiapas.

Una nueva caravana de cerca de 2.000 migrantes, en su mayoría procedentes de Centroamérica, avanza desde el sur de México hacia la frontera con Estados Unidos, una semana después de las elecciones de medio término en las que el Partido Demócrata le arrebató al presidente Donald Trump el control del Congreso. Ante el avance del grupo, el mandatario estadounidense amenazó con duplicar los aranceles vigentes contra México si las autoridades de ese país no detienen a los caminantes antes de que lleguen a territorio americano.

El colectivo inició su recorrido el martes desde Tapachula, en el estado de Chiapas, la principal ciudad mexicana en la frontera con Guatemala, de acuerdo con reportes de la agencia EFE. La caravana partió el sábado de San Pedro Sula (Honduras) y está integrada por hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y nicaragüenses, entre ellos familias con bebés que caminan con sus pertenencias a cuestas y banderas en mano, escoltadas por patrullas, por la carretera que bordea la costa del Pacífico.

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Algunos migrantes contaron que la victoria de los demócratas, que recuperaron la Cámara de Representantes y el Senado, renovó sus esperanzas de entrar a Estados Unidos. «El gobierno estadounidense sabe que el 19 % de la comunidad latina es la que hace el trabajo pesado, lo que es la construcción y la hotelería. Creo que tal vez nos dé la oportunidad de entrar», dijo a EFE el nicaragüense Álvaro José Vanegas, quien salió con 20 dólares y dejó a su esposa y a sus dos hijos para emprender el viaje.

Por su parte, el hondureño Bili Noe Martínez pidió al Instituto Nacional de Migración que los deje caminar en paz: «Nosotros solo queremos un sueño para nuestras familias. Respetamos a México y a Guatemala. Es el llamado que le hacemos a usted, señora presidenta (Claudia Sheinbaum), que nos apoye con ese permiso».

«Nuestro destino es Estados Unidos», afirmó por su parte el nicaragüense César Sandoval, de 47 años, en declaraciones recogidas por la agencia AFP. «Esperamos que recuerden que quienes les dieron el voto para poder llegar al Senado y al Congreso fueron hijos de hispanos, hijos de latinos», agregó, en alusión al castigo que los electores latinos dieron a los republicanos en las urnas, molestos con la política de cero admisiones y los operativos contra indocumentados.

Desde Tapachula hasta la frontera norte hay casi 3.000 kilómetros de distancia. Aunque el triunfo demócrata abrió expectativas sobre un posible freno a las políticas migratorias de mano dura, el activista Luis García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana, advirtió que no se esperan grandes cambios: «No creo que vaya a cambiar mucho, pero en ánimo de la gente sí ayudó para que la gente se anime a salir caminando y tratar de llegar lo más cerca de la frontera norte».

Lejos de ceder, Trump endureció su discurso: aseguró que los integrantes de la caravana no serán admitidos en Estados Unidos y advirtió que duplicará los aranceles a los productos mexicanos si el gobierno de Claudia Sheinbaum no frena el éxodo. Tras la derrota electoral, además, nombró a Stephen Miller, considerado el arquitecto de su agresiva política migratoria, como su nuevo jefe de Gabinete.

La presidenta de México respondió este jueves a la amenaza y aseguró que «no ha llegado ni una sola caravana migrante al norte» desde que Trump regresó al poder, en enero de 2025, según reportó la agencia AP.

Las autoridades mexicanas ya adelantan un operativo para contener el avance: el martes, elementos de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración y de la Policía de Chiapas atravesaron patrullas en la carretera para frenar a un grupo de un centenar de centroamericanos que había cruzado el río Suchiate; unas 40 personas fueron capturadas, de acuerdo con reportes de la prensa local. El domingo en la noche, otra caravana de unos 1.000 migrantes había cruzado la frontera sin resistencia y se instaló en Tapachula para descansar antes de retomar la ruta.

Se trata de la tercera caravana que intenta cruzar México rumbo a Estados Unidos desde septiembre; las dos anteriores fueron disueltas por las autoridades migratorias, que otorgaron permisos temporales de estancia a sus integrantes. Las caravanas de migrantes fueron una constante durante el primer gobierno de Trump y durante la presidencia del demócrata Joe Biden.

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