TikTok sí sabía de los depredadores en su red: escándalo por abuso infantil en España y alarma en Colombia

Foto: Magnific

Resumen: Resumen: Una investigación de Maldita.es revelada por El País encontró 1.183 videos de abuso sexual infantil en TikTok con 48 millones de visualizaciones y más de 26.000 perfiles de potenciales depredadores. Analistas señalan que la plataforma conocía el problema desde 2022 y no actuó, mientras en Colombia el senador Enrique Cabrales impulsa un proyecto para prohibir las redes sociales a menores de 16 años.

Una nueva investigación periodística en España volvió a poner a TikTok en el centro del escándalo. De acuerdo con El País, que reveló los hallazgos del tercer informe de la fundación Maldita.es sobre la red social, en la plataforma se encontraron 1.183 videos de abuso sexual infantil explícito que acumulaban 48 millones de visualizaciones, además de más de 26.000 perfiles de potenciales depredadores que comentaban y compartían ese material. La organización, que bautizó a TikTok como «el hogar del pederasta», ya denunció a la compañía ante la Fiscalía española por su inacción.

Durante 35 días, el equipo de Maldita.es recorrió la plataforma como lo haría un depredador: entrenó su algoritmo, usó su buscador y entró a transmisiones en vivo hechas por menores de edad. La fundación denunció una muestra de 50 videos por el canal que ofrece la propia red social y la compañía solo retiró cinco, un 10 %, y bloqueó otros 13 únicamente en España. Tres días después de la denuncia, el 40 % de las cuentas que publicaron esos videos seguía activa.

TikTok, contactada por los investigadores y por El País, se limitó a pedir más información sin responder a las consultas sobre sus mecanismos de protección de menores, los fallos detectados y el contenido ilegal en su plataforma.

«El problema es que la plataforma lo sabe»

Las críticas no solo apuntan a lo que ocurre en la red, sino a lo que la empresa conoce y no frena. En una entrevista con Onda Cero, el periodista y analista Nacho Torreblanca aseguró que TikTok no puede alegar desconocimiento: gracias a un caso judicial en Estados Unidos, en 2022 salieron a la luz informes internos en los que la compañía admitía que tenía un problema de pedofilia en la plataforma.

«El problema de todo esto es que la plataforma lo sabe. Sabe que sus diseños son adictivos, sabe que genera estos problemas, sabe que hay menores dentro y sabe que hay pedófilos en ella y que la usan», denunció Torreblanca, quien también cuestionó que TikTok haya respondido a Maldita.es acusándola de no facilitarle los datos de las cuentas investigadas, pese a las advertencias que la empresa ya había recibido meses atrás.

El analista recordó que la red está bajo vigilancia de la Comisión Europea por sus diseños adictivos, la configuración de las cuentas de menores y los efectos de su algoritmo. La Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea obliga a las plataformas a limitar los riesgos para la infancia y a actuar con prontitud para retirar este tipo de contenidos. Para Torreblanca, la solución no pasa necesariamente por suspender la red: «Son perfectamente capaces de hacer una red social en la que puedan estar los menores. Igual que tenemos un canal de televisión para niños. No es ningún misterio informático», afirmó, y sentenció que el fondo del problema es económico: «Es simplemente la avaricia a costa de la salud de los menores».

El Gobierno español ya pidió a la Fiscalía actuar contra la red social y no descarta paralizar temporalmente sus servicios en el país, mientras la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, citó a una reunión urgente a los representantes de la compañía.

El antecedente: un «bufé libre» destapado en mayo

No es la primera vez que Maldita.es pone cifras al problema. En mayo de 2026 publicó «Depredadores en TikTok 2», un trabajo sobre 20.200 comentarios, 1.600 cuentas y 380 videos analizados, que describió a la plataforma como «un bufé libre» para quienes buscan hacerse con material de abuso: solo en 50 videos localizó a 1.383 potenciales pedófilos pidiendo, cambiando, regalando o vendiendo ese contenido.

En esa ocasión, la fundación reportó a TikTok 100 comentarios que pedían intercambiar material de abuso infantil. La red borró el 99 % de los comentarios, pero el 96 % de las cuentas denunciadas siguió activa, en contra de sus propias reglas, que contemplan el cierre inmediato de quien facilita ese contenido. También reportó 35 cuentas que afirmaban en sus videos tener menos de 13 años: TikTok no hizo nada con el 97 % de ellas. Las consecuencias para las víctimas, advierte la organización, van del grooming a la difusión no consentida de sus imágenes y la sextorsión.

La alarma llegó al Congreso de Colombia

Lo revelado en España ya tiene ecos en el país. El senador Enrique Cabrales Baquero, del Centro Democrático, aseguró en un video publicado en Instagram que «lo revelado sobre TikTok en España es aterrador» y recordó que en 2024 presentó un primer proyecto de ley para proteger a los menores y que el pasado 22 de julio volvió a radicar la iniciativa, que busca prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años en Colombia.

«No vamos a descansar hasta que nuestros niños estén protegidos. La tecnología no puede estar por encima de su seguridad. ¡La infancia no se negocia!», afirmó el congresista, quien citó un dato de la Comisión de Regulación de Comunicaciones: el 67 % de los niños de 6 a 9 años que acceden a redes sociales en Colombia prefiere TikTok.

Se trata del proyecto de ley estatutaria 054 de 2026 Senado, que establece «medidas de protección digital reforzada» para niños, niñas y adolescentes y obliga a las plataformas a implementar mecanismos eficaces de verificación de edad y a suspender las cuentas de menores de 16 años. La iniciativa, que tiene como ponente al senador Hernán Darío Cadavid, está pendiente de ponencia para primer debate en la Comisión Primera del Senado.

El debate ocurre en medio de una ofensiva mundial contra las grandes redes por la protección de los menores: la Unión Europea estudia incluso prohibir el acceso a estas plataformas a los menores de 13 años, por los riesgos que representan para su bienestar y su desarrollo.

Lea también: ¡Dura embestida! España pidió a la Fiscalía actuar contra TikTok por videos de abuso sexual infantil

También te puede interesar: Itagüí denuncia caso de presunta explotación a menor