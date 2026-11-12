Tiroteo en Washington: un muerto y cuatro heridos; el atacante se suicidó tras atrincherarse

Foto de archivo utilizada para ilustrar la nota.

Resumen: La Policía confirmó el desenlace del ataque en un gimnasio de Logan Circle: esto se sabe de las víctimas, del atacante y del móvil que investigan.

El tiroteo en Washington registrado la mañana del jueves 12 de noviembre dejó un muerto y cuatro heridos en el gimnasio VIDA Fitness del barrio Logan Circle, a unos 1,6 kilómetros al norte de la Casa Blanca. El presunto atacante, que se atrincheró en un apartamento del sector, se quitó la vida, confirmó el jefe interino de la Policía Metropolitana (MPD), Jeffery Carroll.

Según Carroll, la primera llamada de emergencia llegó cerca de las 8:00 de la mañana (hora local) desde el interior del gimnasio, ubicado en la intersección de las calles 15 y P, en el noroeste de la capital estadounidense. Los agentes llegaron al lugar en unos 30 segundos y encontraron a un hombre baleado.

El atacante mató a una persona dentro del gimnasio e hirió a otras cuatro, varias de ellas en una obra de construcción al otro lado de la calle. De los cuatro heridos, uno permanece en estado grave y tres presentan lesiones que no ponen en riesgo su vida. Los heridos fueron atendidos por servicios de emergencia y trasladados a centros médicos.

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¿Cómo terminó el atrincheramiento?

Tras el ataque, el sospechoso huyó y se encerró en un apartamento del séptimo piso de un edificio contiguo al gimnasio, en la cuadra 1500 de la calle 15 NW. Las autoridades creen que el inmueble sería de su propiedad.

Durante cerca de una hora, los negociadores de la Policía intentaron que se entregara. En ese lapso, el hombre disparó al menos dos veces a través de la puerta contra los agentes, sin que ninguno resultara herido. Mientras la comunicación seguía abierta, los oficiales escucharon un disparo dentro del apartamento, irrumpieron y lo encontraron herido de bala; poco después confirmaron su muerte, al parecer autoinfligida. Ningún agente resultó herido durante el operativo y en el apartamento no había rehenes.

Hacia las 11:10 de la mañana, la Policía dio por terminado el atrincheramiento y declaró la zona segura, aunque pidió a los residentes seguir evitando el sector, donde permanecen cierres viales.

Tiroteo en Washington: ¿qué se sabe del atacante y del móvil?

Carroll informó que el sospechoso ya fue identificado por los investigadores, aunque su nombre no se ha hecho público. El uniformado reveló que el hombre tenía un conflicto con la asociación de propietarios del edificio, línea que las autoridades investigan como posible móvil del tiroteo en Washington. No se sabe si las víctimas tenían relación con él.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, se dijo «devastada» por la pérdida de vidas en lo que calificó como un «acto de violencia armada sin sentido».

El tiroteo en Washington activó una alerta de tirador activo en plena hora pico: cerca de una decena de colegios públicos entraron en confinamiento preventivo, varias calles fueron acordonadas y se ordenó a vecinos y trabajadores permanecer refugiados mientras avanzaba el operativo, que contó con agentes federales y helicópteros sobrevolando la zona.

El barrio Logan Circle es una de las zonas residenciales y comerciales más concurridas del centro de Washington, entre Dupont Circle y la Casa Blanca. La capital estadounidense permanece además bajo un despliegue de la Guardia Nacional ordenado en agosto de 2025, con el objetivo declarado de reducir la delincuencia, después de que el sector fue escenario de otros hechos violentos. Al mediodía, las autoridades mantenían cierres viales en la zona y pedían a la comunidad seguir las indicaciones de la Policía Metropolitana.

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