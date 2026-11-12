 Saltar al contenido
Menú Últimas noticias Tu ciudad
Pico y Placa Medellín Viernes: 🚗 7 - 9 🏍️ 7 - 9
Pico y Placa Medellín Viernes: 🚗 7 - 9 🏍️ 7 - 9
  • Medellín
  • Antioquia
  • Área Metropolitana
  • Bogotá
  • Cali
  • Colombia
  • Política
  • Judicial
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Más
    • En desarrollo

    Tiroteo en Washington: cinco baleados en un gimnasio a una milla de la Casa Blanca; agresor sigue atrincherado

    Cinco personas resultaron baleadas en Logan Circle, Washington D.C. La policía mantiene un operativo y el presunto agresor sigue atrincherado.

    Publicado por: SoloDuque

    Vehículos policiales y un agente armado en una calle de Washington D.C. durante un operativo de seguridad
    Foto de archivo utilizada para ilustrar la nota.
    🤖 Nuestra IA te resume el artículo.
    Tiroteo en Washington: cinco baleados en un gimnasio a una milla de la Casa Blanca; agresor sigue atrincherado

    Resumen: Cinco personas fueron baleadas este jueves en el barrio Logan Circle, en Washington D.C., a cerca de una milla de la Casa Blanca. El sospechoso sigue atrincherado en un edificio residencial, la policía emitió una orden de resguardo en la cuadra 1500 de la calle 15 noroeste y la situación continúa en desarrollo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Voz del dispositivo. Se inicia al tocar.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Un tiroteo en el barrio Logan Circle, en Washington D.C., dejó al menos cinco personas baleadas este jueves 12 de noviembre. El presunto agresor sigue atrincherado en un edificio de apartamentos cercano y la situación continúa en desarrollo.

    Según la Policía Metropolitana de Washington (MPD), los primeros disparos se reportaron hacia las 8:23 de la mañana (hora local) en la intersección de las calles 15 y P, en el noroeste de la ciudad. La Associated Press (AP) informó que cinco personas resultaron baleadas en varios puntos de la zona. Las autoridades no han divulgado el estado de salud de las víctimas.

    Agresor atrincherado

    De acuerdo con NBC Washington y CBS News, que citan fuentes policiales federales, el sospechoso se encuentra atrincherado en un piso alto de un edificio residencial ubicado sobre un gimnasio. CBS News reportó que habría abierto fuego frente al gimnasio, luego habría entrado a las instalaciones y después se habría refugiado en el edificio de apartamentos. Equipos tácticos de la policía fueron vistos en la zona y se reportó un amplio despliegue de patrullas y vehículos de emergencia.

    El sospechoso no ha sido capturado ni identificado oficialmente.

    Orden de resguardo

    La MPD emitió una orden de resguardo para quienes se encuentran en la cuadra 1500 de la calle 15 noroeste: deben permanecer en sus sitios y no salir. Varias calles fueron cerradas y se pidió a los residentes evitar el sector. Además, varios colegios cercanos fueron puestos en alerta y restringieron la entrada y salida de personas, aunque las actividades continúan dentro de los planteles.

    Ubicación

    Logan Circle es un barrio del centro de Washington que, según AP, queda a poca distancia a pie de la Casa Blanca. CBS News lo ubica a cerca de una milla al norte de la sede presidencial. Hasta el momento, ninguna fuente oficial ha señalado que el hecho esté relacionado con la Casa Blanca.

    Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada con nuevas cifras y datos que confirmen las autoridades.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Sigue a Minuto30 en Google

    Google DiscoverHistorias elegidas para ti Seguir Google NewsNuestra portada en tu Google Seguir

    Más noticias de Mundo

    Más noticias de Mundo →
    Anuncio
    Minuto30 TV

    ¡Juanes hace historia una vez más en la música latina!

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.