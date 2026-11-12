Foto de archivo utilizada para ilustrar la nota.

Resumen: Cinco personas fueron baleadas este jueves en el barrio Logan Circle, en Washington D.C., a cerca de una milla de la Casa Blanca. El sospechoso sigue atrincherado en un edificio residencial, la policía emitió una orden de resguardo en la cuadra 1500 de la calle 15 noroeste y la situación continúa en desarrollo.

Tiroteo en Washington: cinco baleados en un gimnasio a una milla de la Casa Blanca; agresor sigue atrincherado

Un tiroteo en el barrio Logan Circle, en Washington D.C., dejó al menos cinco personas baleadas este jueves 12 de noviembre. El presunto agresor sigue atrincherado en un edificio de apartamentos cercano y la situación continúa en desarrollo.

Según la Policía Metropolitana de Washington (MPD), los primeros disparos se reportaron hacia las 8:23 de la mañana (hora local) en la intersección de las calles 15 y P, en el noroeste de la ciudad. La Associated Press (AP) informó que cinco personas resultaron baleadas en varios puntos de la zona. Las autoridades no han divulgado el estado de salud de las víctimas.

Agresor atrincherado

De acuerdo con NBC Washington y CBS News, que citan fuentes policiales federales, el sospechoso se encuentra atrincherado en un piso alto de un edificio residencial ubicado sobre un gimnasio. CBS News reportó que habría abierto fuego frente al gimnasio, luego habría entrado a las instalaciones y después se habría refugiado en el edificio de apartamentos. Equipos tácticos de la policía fueron vistos en la zona y se reportó un amplio despliegue de patrullas y vehículos de emergencia.

El sospechoso no ha sido capturado ni identificado oficialmente.

Orden de resguardo

La MPD emitió una orden de resguardo para quienes se encuentran en la cuadra 1500 de la calle 15 noroeste: deben permanecer en sus sitios y no salir. Varias calles fueron cerradas y se pidió a los residentes evitar el sector. Además, varios colegios cercanos fueron puestos en alerta y restringieron la entrada y salida de personas, aunque las actividades continúan dentro de los planteles.

Ubicación

Logan Circle es un barrio del centro de Washington que, según AP, queda a poca distancia a pie de la Casa Blanca. CBS News lo ubica a cerca de una milla al norte de la sede presidencial. Hasta el momento, ninguna fuente oficial ha señalado que el hecho esté relacionado con la Casa Blanca.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada con nuevas cifras y datos que confirmen las autoridades.