Trump anuncia «GRAN día para el mundo»: Israel y Hamás firman primera fase del Plan de Paz

Resumen: El presidente Trump adelantó que es probable que los rehenes sean liberados el próximo lunes. Israel agradeció la tarea diplomática mientras que los terroristas de Hamás agradecieron a Estados Unidos

Minuto30.com .- El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, tomó su cuenta de X para hacer un anuncio global que podría reescribir la historia del conflicto en Oriente Medio. Trump confirmó que Israel y Hamás han firmado la primera fase de un Plan de Paz mediado por Estados Unidos y naciones aliadas.

La noticia, calificada por Trump como un «GRAN día para el mundo», tiene como consecuencia inmediata la liberación de la totalidad de los rehenes retenidos en Gaza.

Los Primeros Pasos Hacia una «Paz Eterna»

Según la declaración de Trump, la primera fase del plan establece que, además de la liberación inminente de los rehenes, Israel retirará sus tropas a una línea acordada. Estos movimientos iniciales se consideran los «primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna». El presidente aseguró que «Todas las partes serán tratadas de manera justa».

Este anuncio desató la euforia entre las familias de los rehenes israelíes retenidos en Gaza, así como entre aquellos previamente liberados. En algunas partes de Gaza, la noticia también fue celebrada, aunque el anuncio aún no es conocido por gran parte del enclave.

Reacciones y Agradecimientos Clave

La conclusión de las negociaciones fue sellada con un apretón de manos entre los negociadores, entre quienes se encontraban el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman.

El presidente Trump adelantó que es probable que los rehenes sean liberados el próximo lunes.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reaccionó al acuerdo calificándolo como un «éxito diplomático y una victoria nacional y moral» para su país; mientras que el grupo terrorista Hamás agradeció públicamente al presidente Trump y a todos los mediadores que participaron en el proceso.

El mérito de esta hazaña diplomática fue compartido por Trump, quien agradeció a los mediadores clave: Qatar, Egipto y Turquía, por trabajar con Estados Unidos para hacer realidad este «evento histórico y sin precedentes».

Aquí más Noticias de Política