Resumen: Efraim Buitrago Echeverri, preparador de reinas con 31 años de trayectoria, asegura que preparó este año a la Señorita Antioquia, hoy Señorita Colombia 2026-2027, Verónica Hernández Gómez. En su comunicado también destaca a Vanessa Pulgarín, María Alejandra López y María Fernanda Aristizábal entre las reinas que pasaron por sus clases.

Efraim Buitrago lleva 31 años preparando reinas y la nueva Señorita Colombia es una de ellas

Minuto30.com .- Treinta y un años formando candidatas a reinas de belleza le han dado a Efraim Buitrago Echeverri un lugar propio en el mundo de los reinados en Colombia. Su resultado más reciente es el que más se celebra en Antioquia: la nueva Señorita Colombia 2026-2027, Verónica Hernández Gómez, representante del departamento, es una de las candidatas que pasaron por su preparación este año.

Treinta y un años preparando reinas

Según informó el propio Buitrago Echeverri en un comunicado de prensa, su trabajo ha sido clave en la formación integral de candidatas que hoy representan a Colombia en los escenarios más importantes de la belleza nacional e internacional. Con tres décadas de experiencia, se presenta como uno de los preparadores de reinas más reconocidos del país.

De acuerdo con el comunicado, su método de preparación se basa en la elegancia, la seguridad y la autenticidad de cada candidata. Ese trabajo incluye oratoria, cultura general, pasarela, actitud y fogueo periodístico, áreas que considera fundamentales para un desempeño exitoso en competencia.

Foto: Cortesía

Una temporada con la corona de Antioquia

Este año, Efraim tuvo a su cargo la preparación de la Señorita Chocó y la Señorita Antioquia, a quienes entrenó en esas áreas antes de que viajaran a Cartagena para el Concurso Nacional de Belleza.

El resultado se conoció la noche del lunes 16 de noviembre. Verónica Hernández Gómez, de 25 años, nacida en Medellín y estudiante de Mercadeo, fue elegida Señorita Colombia 2026-2027 en la edición número 72 del certamen, que reunió a 26 candidatas de distintas regiones del país, y le entregó a Antioquia su octava corona en la historia del concurso.

Verónica había sido designada Señorita Antioquia por Cosmovisión Real, la franquicia encargada de elegir y preparar a la candidata del departamento para el Concurso Nacional de Belleza. Antes de la elección, la antioqueña contó con una trayectoria como modelo profesional que comenzó a los 15 años.

La Señorita Chocó de este año, Yiliana Andrea Cuesta Cuesta, también hizo parte del grupo de candidatas que Efraim acompañó en su preparación, según el comunicado.

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Reinas que empezaron con él

A lo largo de su carrera, asegura el preparador, han pasado por sus manos mujeres que iniciaron su proceso formativo con él y que hoy son referentes de la belleza colombiana. Entre ellas destaca a las siguientes:

Vanessa Pulgarín , quien tomó clases con él. Fue Miss Universe Colombia 2025 y en mayo de este año se convirtió en la primera ganadora de Miss Grand International All Stars, título que ahora se prepara para defender en Tailandia.

, quien tomó clases con él. Fue Miss Universe Colombia 2025 y en mayo de este año se convirtió en la primera ganadora de Miss Grand International All Stars, título que ahora se prepara para defender en Tailandia. María Alejandra López , elegida Miss Universe Colombia 2026 el pasado 10 de octubre en Barranquilla. Representará al país en Miss Universo, que se realizará el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

, elegida Miss Universe Colombia 2026 el pasado 10 de octubre en Barranquilla. Representará al país en Miss Universo, que se realizará el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. María Fernanda Aristizábal, Señorita Colombia 2019 y Miss Universe Colombia 2022.

Además de estas figuras, Buitrago Echeverri señala que ha acompañado a muchas otras reinas en su camino hacia la corona.

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Un reconocimiento a la pasarela

De acuerdo con el comunicado, su trabajo ha sido reconocido con el premio a Mejor Pasarela en el Concurso Nacional de Belleza – Miss Colombia y en varios concursos internacionales. Es un sello que, según él, distingue su método de preparación: elegancia, seguridad y autenticidad en cada aspirante.

Lo que viene para la nueva soberana

Con la corona comienza una nueva etapa para la representante antioqueña. Entre sus responsabilidades estará representar a Colombia en Miss International, cuya edición está prevista para noviembre de 2027 en Tokio, Japón.

Para Efraim Buitrago Echeverri, que a sus 31 años de trayectoria sigue siendo un referente en la preparación de reinas en Colombia, la semana deja una celebración doble: una de las candidatas que acompañó terminó con la corona nacional en la cabeza y con ella la octava corona de Antioquia.

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