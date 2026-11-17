Wilfrido Vargas. Foto de archivo.

Resumen: Wilfrido Vargas y su empresa anunciaron que apelarán la condena de 14 millones de pesos dominicanos por los derechos de autor de El baile del perrito. El fallo de primera instancia reconoció a Juan Valdez Ybet como coautor de parte de la canción; el artista discrepa y busca una nueva valoración judicial.

Wilfrido Vargas anunció que apelará la condena de 14 millones de pesos dominicanos (aproximadamente 761 millones de pesos colombianos) relacionada con los derechos de autor de ‘El baile del perrito’. Según informó el diario dominicano El Nacional, el artista y su empresa comunicaron que buscarán la revisión del fallo de primera instancia, después de que un tribunal reconociera la participación del músico Juan Valdez Ybet como coautor de una parte de la canción.

El pronunciamiento del merenguero añade un nuevo capítulo a la controversia por uno de sus temas más conocidos. La decisión judicial fue emitida el 28 de octubre de 2026 y sus detalles se divulgaron en medios dominicanos el 14 de noviembre. Posteriormente, el 16 de noviembre, se conoció el anuncio del recurso con el que Vargas pretende controvertir las conclusiones del juzgado.

¿Qué decidió el tribunal sobre ‘El baile del perrito’?

De acuerdo con el reporte de Diario Libre, la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional condenó tanto al cantante como a Corporación Wilfrido Vargas, S.R.L. La jueza Nidia Victoria Jorge Taveras acogió parcialmente la demanda presentada por Valdez Ybet por vulneración de sus derechos de autor.

La indemnización se dividió en 12 millones de pesos dominicanos por daños morales y dos millones por daños patrimoniales. La equivalencia aproximada es de 761 millones de pesos colombianos, calculada con la tasa media de referencia de Wise consultada el 17 de noviembre de 2026: 54,334 pesos colombianos por cada peso dominicano. El valor puede variar con la tasa de cambio. El monto quedó por debajo de los 100 millones que había solicitado inicialmente el demandante como reparación por los perjuicios que atribuyó a la falta de reconocimiento de su aporte creativo.

El punto central del caso fue establecer si Valdez había intervenido únicamente como arreglista o si también participó en la composición. Según los detalles del fallo divulgados por los medios dominicanos, el tribunal consideró probado que su contribución incluyó parte de la letra y de la melodía, específicamente en la denominada parte B del merengue.

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Un casete entre las pruebas examinadas

Una grabación conservada originalmente en una cinta de casete y luego digitalizada figuró entre los elementos valorados durante el proceso. El registro recoge intercambios musicales entre Vargas, Frantoni Santana y Valdez mientras trabajaban en la canción. Para el juzgado, ese material ayudó a reconstruir la participación del demandante más allá de los arreglos por los que ya había recibido créditos.

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Diario Libre explicó que también se examinaron testimonios de otros músicos y referencias contenidas en el libro autobiográfico del propio Vargas. El tribunal relacionó esas pruebas con el segmento de la composición que presenta un diálogo entre un padre que rechaza el baile y una joven que defiende su popularidad.

La defensa había sostenido que Valdez fue remunerado y acreditado como arreglista, sin que esa labor le otorgara automáticamente la condición de coautor. También planteó la prescripción de la reclamación por el tiempo transcurrido. Según la información periodística sobre la sentencia, la jueza rechazó ese argumento y reconoció un aporte de composición adicional al arreglo musical.

Wilfrido Vargas anunció que recurrirá el fallo

En el comunicado reseñado por El Nacional, el cantante y su empresa expresaron desacuerdo con la decisión porque, a su juicio, no refleja cómo fue concebida, dirigida y producida la obra. Aseguraron que acudirán a la Corte de Apelación para que los hechos y las pruebas sean examinados nuevamente.

La corporación sostiene que la sentencia no es firme y que su ejecución quedará suspendida mientras se conoce el recurso. Esa es la posición comunicada por el artista y su equipo: el anuncio de que apelarán no debe confundirse con una confirmación de que el recurso ya fue radicado o resuelto.

Vargas manifestó respeto por la trayectoria de Valdez y señaló que la diferencia será defendida en los tribunales. Su equipo agregó que no ofrecerá declaraciones adicionales sobre el fondo de la disputa hasta que la Corte se pronuncie. Así, el caso combina una condena de primera instancia con la intención anunciada de impugnarla, sin que corresponda presentarlo como una controversia definitivamente cerrada.

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